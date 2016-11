Netflix nu även i nedkopplat läge

Strömningstjänsten Netflix användare kommer att kunna ladda ned serier som "Orange is the new black" och "Narcos" till sina bärbara enheter, för att kunna titta senare i nedkopplat läge, utan extra kostnad.

"Många av våra användare tittar på Netflix hemma, men vi får ofta höra att de också vill kunna fortsätta sträcktitta på 'Stranger things' när de sitter på flygplan och andra platser där uppkoppling är begränsad eller dyr", skriver Netflix produktinnovatör Eddy Wu i ett blogginlägg.

Nedladdningsfunktionen ingår i alla prenumerationsformer. Mer innehåll kommer att göras tillgängligt för nedladdning vid senare tillfälle.