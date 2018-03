Replik: Ni deltog inte när beslutet om Wij Trädgårdar skulle tas – är det ansvarsfullt?

Bo Stenbeck (L) och Jonny Lindblom (SD) om Wijs framtid 14 mars: När tar utredningarna beträffande Wij trädgårdar slut?

I oktober 2017 gav kommunstyrelsen kommunkontoret i uppdrag att utreda möjliga handlingsalternativ gällande Wij, utifrån den ansträngda ekonomiska situationen på Wij. De två alternativen var en kontrollerad avveckling samt ett utvecklingsuppdrag, med ett förstärkt Wij Trädgårdar till gagn för Ockelbo.

Kommunkontoret anlitade PWC, som under tre månader har arbetat med en rapport utifrån avvecklingsförslaget. Tillsammans med regionen, Wij trädgårdar och det lokala näringslivet har kommunkontoret utrett utvecklingsspåret. Att förvänta sig att kommunkontoret under tre månader ska hinna utreda Wij är orimligt. När vi utredde vår framtida skolorganisation tog det fyra år och vi är just i hamn med en utredning om förskolans framtid efter två och ett halvt år. Att då avkräva kommunkontoret på en fullödig rapport om Wij Trädgårdars framtid efter tre månader är inte rimligt. Rimligt är däremot att ge tjänstemännen ytterligare sex månader att räkna på kostnader, se över möjliga organisationer och identifiera kommersiella delar på Wij.

Ni skriver att det vore ansvarslöst att säga ja till något man inte vet vad det kommer att innebära i kostnader. Det beslut vi andra politiker gemensamt tog ansvar för på kommunstyrelsen var just att utreda ekonomiska konsekvenser av en omorganisation av Wij. Ett beslut ni i Liberalerna och Sverigedemokraterna valde att inte delta i. Man kan fråga sig om det är ansvarsfullt?

Efter kommunstyrelseberedningen publicerade kommunens reporter en artikel som förklarade att de tre politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna som deltog i beredningen var eniga om vilken inriktning man förordade att kommunstyrelsen skulle välja – utveckling före avveckling.

Hade det funnits en annan åsikt eller ett annat förslag till beslut under kommunstyrelseberedningen hade naturligtvis dessa förmedlats i nyhetsartikeln, men något sådant fanns inte eftersom varken L eller SD deltog i sammanträdet.

Nu var de tre partierna som deltog eniga i sitt förslag till beslut och min inställning är att vi politiker bör vara transparenta och öppna gentemot våra kommuninvånare och tala om vad vi tycker i de frågor som är aktuella i kommunen. Därmed ges kommuninvånarna en chans att påverka och föra fram sina åsikter till oss politiker innan ett beslut fattas i kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.

När frågan om Wij i måndags kväll skulle beslutas av kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige – fanns ingen från Liberalerna på plats och fyra av Sverigedemokraternas fem stolar gapade tomma. Man kan fråga sig om det är ansvarsfullt?

Magnus Jonsson (S)

kommunstyrelsens ordförande

