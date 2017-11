Svar till: Peter Rosenberg, 14 november. Möjligheten att träffa en läkare via videosamtal i mobilen, när man vill och från vilken plats man vill, innebär en revolution inom hälso- och sjukvården. Istället för att behöva försöka navigera i ett byråkratiskt system som inte är byggt utifrån ett patientperspektiv kan patienter nu äntligen själva bestämma hur de träffar vården.

För vissa kan denna maktförskjutning, från system till patient, ses som skrämmande men en sak är säker - patienterna omfamnar den. På relativt kort tid har KRY haft över 150 000 läkarbesök och vår verksamhet ökar tillgängligheten och förmågan att få vård oavsett inkomst, livssituation eller kontakter inom vårdapparaten.

Allt kan inte göras digitalt men väldigt mycket. Idag bedömer vi att vi kan ta hand om ca 60 procent av de besök som sker på fysiska vårdcentraler. Läkarna gör samma typ av bedömningar som i den fysiska vården och om vi inte kan hjälpa till så är vi tydliga med det och tar inte heller betalt.

Vi arbetar ständigt med kvalitet och en aspekt av det är just antibiotikaförskrivning. Precis som Peter Rosenberg tog upp i sin text den 14 november så är det idag inte helt lätt att jämföra antibiotikaförskrivning mellan fysiska vårdcentraler och digital, dels då vi inte mäts på samma sätt och dels då det är väldigt svårt att få fram siffror kring hur mycket antibiotika enskilda vårdcentraler skriver ut. Där skulle vi på KRY välkomna en mer gedigen jämförelse.

Riktlinjen för primärvården ligger på 250 antibiotikarecept per invånare. På KRY skrivs det i dagsläget ut 115 recept per 1000 besök. Eftersom patienter, till skillnad från invånare i gemen, är personer med ett pågående medicinskt problem så är det rimligt att anta att recept per besök är större än om man räknar på antalet invånare.

Men för att få en mer relevant jämförelse skulle man behöva gå ner och titta på hur det ser ut med antibiotikaförskrivningen för olika specifika diagnoser. Vi har gjort det i några fall och även då har det visat sig att vi ligger långt under referensvärdena. Ett fint kvitto på att vårt arbete mot antibiotikaresistens fungerar.

Och det är ju det som både vi och Peter Rosenberg tycker är det viktiga, att skydda oss alla mot den reella risk som antibiotikaresistensen innebär.

Samuel Danofsky

Kommunikationschef, KRY

