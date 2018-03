Är Mulleskogen i Björksätra inget värd?

Vi som bor i bor i Björksätra har en trevlig liten skog helt nära. Det är inte en skogsdunge eller en park utan en riktig skog om än liten. Här kan vi vandra kors och tvärs på upptrampade stigar. Om vintern åks här längdskidor ner mot Säljan och vidare ut på isen och kanske så långt som till Årsunda. I maj blommar liljekonvaljen i täta mattor. Under sommaren finns först hallon och sedan blåbär och lingon att plocka. Förmodligen finns här svamp om hösten för den som vet var att söka.

Mulleskogen inbjuder till små utflykter med barnen. Det är enkelt att ge sig ut på äventyr i moder natur, se på myrstackar, spana efter fåglar eller bara sitta tyst och lyssna på skogens alla ljud. Många är också de som väljer att promenera här med sina fyrfotavänner. Vi som har barn som går eller har gått på dagis och skola i Björksätra har mer än en gång hört dem berätta euforiskt om utflykter till Mulleskogen.

Nu har kommunen i sin översiktsplan ritat in hela området som Mulleskogen ligger i som ett område där det kan byggas bostäder. ”S.B.28 Hjalmarsmuren. Utredningsområde för bostäder, skola och ny trafikkoppling mellan Barrsätragatan och Säljansvägen.” ur Ortsanalys Sandviken Högbo (det ska vara Sätragatan och Säljansvägen, reds. anm.).

Kommunen jobbar redan med detaljplanen för området och hoppas på byggstart under 2019. Medborgarna är välkomna att lämna in synpunkter på översiktsplanen till kommunen fram till och med den 31 mars. Jag kommer att lämna in mina synpunkter. Gör du det också?

Linda Lööf

