Slutreplik till: Mattias Goldmann. Goldmann missuppfattar (medvetet?) vad jag skriver. Klimatmöten kan självklart inte vara ”planekonomiska”, möjligen kaotiska. Årets upplaga räknar in drygt 19 000 deltagare. Hur konfererar så många effektivt ? Man har inte åstadkommit så mycket trots att man är inne på det 23:e klimatmötet. Dessutom har man tydligen redan insett årets misslyckande och sett ut nästa års mötesplats.

Den danske professorn Björn Lomborg har med hjälp av FN:s egna samband beräknat att klimatmålet kräver 6 000 gigaton minskade utsläpp till 2030. Lomborg är inte skeptiker men argumenterar inte med hörsägner och överdrifter utan med statistik och uppmätta data i ryggen, han är följaktligen avskydd av alarmister. Länderna presterade minskningar på 56 gigaton – det är mindre än 1 procent av kravet, alltså återstår 99. Var Goldmann hämtat sina siffror framgår inte.Jag är inte upprörd över att Kina och Indien med flera brutit sig loss från överenskommelsen och fortsätter bygga ut sin fossila energiförsörjning. Jag tycker att det hedrar dem att de tänker på sin befolkning och gör vad de kan för att lyfta den ur fattigdom som är ett verkligt miljöproblem till skillnad från klimatet som vi i realiteten inte kan påverka.FN-dignitärer som Christiana Figueres och Ottmar Edenhofer har öppet förklarat att mötesarrangören FN strävar mot förverkligandet av the New World Order, som går ut på att reformera jordens ekonomiska system med hjälp av den gigantiska klimatfonden på 100 miljarder dollar per år som västländerna skall betala och FN administrera och fördela. Detta påminner om global planekonomi. Enligt Edenhofer; "Alla måste frigöra sig från illusionen att klimatpolitiken handlar om miljön. Det handlar i stället om hur vi skall omfördela jordens resurser ". Tydligare kan inte FN:s storvulna ambitioner med dessa mastodontmöten uttryckas.

Lennart BackFöre detta adjunkt i maskinteknik

