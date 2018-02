Varför fick vi ingen post?

Vi vill ha ett svar från brevbäringen i Sandviken om varför posten uteblev hos oss på Vallhovsvägen 178, tisdag 20/2-18.

Vi såg brevbäraren när hen var i huset bakom oss, men till oss kom den aldrig.

Vi skulle ha fått post, åtminstone Annonsbladet/Din lokaltidning, så därför vet vi att hen har missat vårat hus.

Väntar på en förklaring.

Fundersam

Svar:

Jag vill uppriktigt be signaturen (och grannarna som också blev utan post den 20 februari) om ursäkt. Vi har under några veckor haft många sjuka och just denna dag bemannades utdelningsslingan med Vallhovsvägen av en ovan brevbärare, som inte hann dela ut alla post innan dagen var slut. Situationen är naturligtvis mycket olycklig, men förklaringen är helt enkelt hög sjukfrånvaro. I övrigt har mina medarbetare arbetat heroisk under de senaste veckorna och verkligen kämpat för att vi ska få ut all post, trots den höga frånvaron. Tyvärr misslyckades vi ändå denna dag.

Katarina Sörman

produktionsområdeschef

