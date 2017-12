Vart är politiken för prekariatet?

Vad är prekariatet frågar sig säkert några då? Prekariat är ett begrepp från sociologin som används för att beskriva en grupp i samhället bestående av dem som under längre tid befinner sig utanför den etablerade arbetsmarknaden eller har osäkra anställningsförhållanden. Dessa personer kan vara visstidsanställda, projektanställda, praktikanter, bemanningsanställda, anställda under slavliknande former eller arbetslösa i stället för att ha fasta jobb. Det är människor som inte vet om de har något jobb imorgon eller nästa vecka. Det är människor som inte vågar duscha på dagen eller kvällen för att de måste svara i mobilen om chefen ringer eller sms-ar och vill ha in dom med extremt kort varsel. Det är människor som inte vågar begära ens de mest självklara och banala saker som vi andra med fasta jobb har.

Denna grupp är snabbt växande. Många tror att det är outbildade som har klarat sig dåligt i skolan. Men så behöver det inte alls vara. Det kan vara barn av klassiska arbetarföräldrar med både bra gymnasie- och universitetsutbildningar, men de får inga stadiga jobb – inte ens de mest ”enkla jobb” (som högern just nu älskar som begrepp – och de älskar att vi får kämpa för att få). Och denna grupp är under en enorm kontroll från samhället för om de nu efter månaders väntan har lyckats få en minimal A-kassa eller kanske lite aktivitetsstöd så ska de fylla i hundratals med formulär och ansökningar och aktivitetsrapporter för att vi (samhället) ska tro att de verkligen inte har något litet jobb någonstans eller nån liten ”förmögenhet” någonstans. Det kan vara dina eller mina barn.

Sedan början av 90´talet har vår gemensamma välfärd skurits ned ordentligt, sakta men säkert. Välfärden som våra föräldrar var vana vid och som vi trodde var självklar är nu reducerat till ett minne blott. Sjukvården haltar på knäna i stort sett i alla delar. I barnomsorgen utökas barngrupperna och i äldreomsorgen försvinner personal och sekunder räknas för att farmor ska få vardagsrummet dammsugit. Och skolan blir konkurrensutsatt, obehörig personal slåss om de få jobb som finns och skoltimmarna minskar och vi undrar varför PISA-resultaten minskar varje år?

Men tillbaka till huvudfrågan – vart finns politiken för prekariatet?? Idag kämpar alla riksdagspartierna om att lämna ut förslag för alla samhällsgrupper. Samtliga punktmarkerar lite här och lite där och till slut vet ingen vad sossar eller miljöpartister står för längre. Vart finns den politiken??

Poul-Erik Jensen