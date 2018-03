Göran Greider: Sången om fattigpensionären!

Fattigpensionären. Vi känner alla henne. För det är nästan alltid en äldre kvinna. Hon kommer med rabattkuponger till matvarubutiken och hon går praktiskt taget aldrig ut och äter. Hon har jobbat hårt under hela sitt liv, hemma med barnen eller på kontor eller fabrik eller kanske som städerska. Utan henne skulle resten av oss inte ha det välstånd vi har.

[+] Dala-Demokraten granskar fattigpensionerna:

► Så stor är andelen fattiga pensionärer i Dalarnas kommuner

► Höjning av de lägsta pensionerna föreslås:"För lite och för dåligt"

► Inger ,77 år, lever på drygt 10 000 i månaden: "Jag tycker inte det finns någon rättvisa i det här"

► Bli Pluskund för bara en krona här!

På henne – för att anspela på en dikt av poeten Stig Sjödin – bygger man samhällen.

Vi känner alla henne. För det är nästan alltid en äldre kvinna. Hon kommer med rabattkuponger till matvarubutiken och hon går praktiskt taget aldrig ut och äter. Hon har jobbat hårt under hela sitt liv, hemma med barnen eller på kontor eller fabrik eller kanske som städerska. Utan henne skulle resten av oss inte ha det välstånd vi har.

Oftast har hon ingen utbildning. Ofta får hon bostadsbidrag för att klara sig. Hon har all rätt i världen att klaga och förbanna samhällsmakterna. Men hon tillhör för det mesta de generationer som sällan klagar och därför hörs hon och några hundratusen till i samma belägenhet aldrig riktigt in i de korridorer och mötesrum där besluten fattas om hur pensionerna ska se ut. Jodå, ibland kallas hon in av medierna för att bilden av samhällets orättvisor ska visas upp. Men det glöms lika fort varje gång.

Det borde skrivas sånger om henne, om Fattigpensionären, men jag kan inte komma på någon sådan sång som har skrivits.

De allra flesta anser att hon borde få det bättre på livets sluttamp. Men man förvånas över att det då och då sägs så egendomliga elakheter om just fattigpensionären: ”De som klagar på att de inte får högre lön eller någon vidare pension, de sitter ju där de gör eftersom de har valt något annat än att satsa på sitt yrke”. Så sa miljonären Gudrun Sjödén – kläddesignern - när hon intervjuades nyligen i Svenska Dagbladet. Många blev, med rätta, upprörda över en miljonärs nedlåtande domslut över fattigpensionärerna.

De allra flesta anser att hon borde få det bättre på livets sluttamp. Men man förvånas över att det då och då sägs så egendomliga elakheter om just fattigpensionären: ”De som klagar på att de inte får högre lön eller någon vidare pension, de sitter ju där de gör eftersom de har valt något annat än att satsa på sitt yrke”. Så sa miljonären Gudrun Sjödén – kläddesignern - när hon intervjuades nyligen i Svenska Dagbladet.

Men kanske var det bra att Sjödén sa det där – möjligen speglar det vad samhällets eliter faktiskt anser om mer än en kvarts miljon människor i detta Sverige, ett av de rikaste länderna i världen.

När jag kollar runt på nätet hittar jag en debattartikel av en ”professor emeritus i nationalekonomi” – han är alltså själv pensionär – som klagar på att det tycks så mycket synd om fattigpensionärerna. (Göteborgsposten 6 januari 2017). Varför har vissa människor så låg pension frågar han sig. Och han svarar: ”I många fall beror det på medvetna beslut som individen tagit under tidigare decennier. Beslut att inte utbilda sig, att arbeta deltid, att inte arbeta vissa år, att gå i pension tidigt, att inte byta till bättre betalda jobb, att inte flytta för att få ett bättre betalt jobb.”

Så resonerar en pensionerad professor i ekonomi – och visar hur samhällseliten uppenbarligen kan tänka om människor som fått ett fattigt liv på grund av klassamhället och könssamhället, alltså makter som nästan alltid är långt starkare än vad de flesta enskilda människor kan rå på.

Ja, varför tänkte inte fattigpensionären på att skaffa sig ett bättre betalt jobb och göra karriär? Vilken genial lösning!

Jag läser om Inger, som Dala-Demokraten intervjuar. När hon var femton började hon jobba. Nu, vid 77 års ålder, lever hon på drygt 9000 kronor i månaden före skatt. Bostadstillägget ger någon extra tusenlapp. Alternativet att tidigt utbilda sig existerade inte för henne: ”Mina föräldrar hade inte råd att betala böckerna”. I Sverige är det just nu cirka 15 procent av pensionärerna som lever under den fattigdomsgräns som EU definierat. I Vansbro kommun är det hela 27 procent. Det är kalla siffror. Men det borde vara brännheta siffror. I den rikare residensstaden Falun är det 13 procent.

► För dig som pluskund: Inger ,77 år, lever på drygt 10 000 i månaden: "Jag tycker inte det finns någon rättvisa i det här"

Det svenska pensionssystemet fungerar inte. Den så kallade garantipensionen, förr kallad folkpensionen, är på tok för låg. Jag har skrivit om de reformer som är på gång i pensionssystemet – se Dalademokraten 25/10 2017. Mitt intryck är att det finns en starkt närvarande norm i allt politiskt tänkande kring pensionerna: Den normen utgörs av den högre tjänstemannen. För honom viks det goda livet! En pigg, välutbildad varelse, med starka känningar in i alla politiska korridorer.

I motsats till Inger. Men förbannad är hon: Hon jämför riksdagsarvodet på 65 000 i månaden med garantipensionen för en ensamstående på 8076 kr. ”Jag tycker inte det finns en rättvisa för fem öre i det här”, säger hon.

Mitt intryck är att det finns en starkt närvarande norm i allt politiskt tänkande kring pensionerna: Den normen utgörs av den högre tjänstemannen. För honom viks det goda livet! En pigg, välutbildad varelse, med starka känningar in i alla politiska korridorer. I motsats till Inger.

Fördelningspolitik är vad som fattas. Det är arbetarrörelsens uppgift att lyssna på dem längst ner i samhället och driva dessa frågor. Ingen annan kommer att göra det.

Läs också: Greider: Vill sossarna slippa utslitna arbetarväljare?