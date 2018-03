Svensken hotar sin egen demokrati

MittMedia och Arbetarbladet har granskat hatet och hoten mot politikerna som representerar oss medborgare. En granskning som visar på en situation som bekräftar vad bland annat tidigare studier från Brottsförebyggande rådet visat, att politiker är en utsatt grupp i detta hänseende.

I vår region uppger var fjärde politiker som deltagit i undersökningen att de utsatts. I Politikernas trygghetsundersökning som genomförs av BRÅ visade den senaste undersökningen även den att var fjärde politiker i undersökningen utsatts för någon form av trakasserier, hot eller våld. Och tyvärr tycks det vara så att utsattheten ökar under ett valår. Politikernas trygghetsundersökning visar nämligen att utsattheten var högre under 2014 (då uppgav 28 procent i undersökningen att de hade utsatts) än under 2016.

Baksidan av den allt mer kommunikativa samtid vi lever i är att för många som borde sitta ner och hålla tyst istället satt sig vid sina tangentbord eller i soffan med sin mobil och skriver vidriga, vidriga saker till medmänniskor. För en stor andel av de brott som medborgare utsätter folkvalda för begås på nätet. Sexuella trakasserier, hatfulla kommentarer, förtal och rena dödshot har blivit till del av den politiska digitala vardagen. Att det inte är hälsosamt för demokratin, att det leder till tystare, räddare politiker och innebär att människor funderar över om de över huvud taget skall engagera sig politisk eller i värsta fall till och med avstår, dränerar demokratin på kraft. Hatet och hoten påverkar demokratin. Den vanligaste konsekvensen av utsattheten är enligt BRÅs undersökning att de som utsätts för den här typen av handlingar avstår från att engagera eller uttala sig i en specifik fråga. Bara i vår region uppger 18 procent att de gjort just detta. Det innebär att handlingar av denna typ utgör ett direkt demokratihot som måste tas på sitt fulla allvar av både lagstiftare och polis.

Att vi lever en allt större del av våra liv på nätet måste också betyda att även den här delen av våra liv skyddas från samhällets sida. Den som spottar på någon på gatan eller på andra sätt attackerar någon fysiskt kan trots allt inte räkna med att agerande inte leder till juridiska konsekvenser. Den uppmärksamhet som varit kring brotten folkvalda utsätts för på nätet och brottslighetens samhällsförstörande effekt har dock också lett till att även rättsväsendet vaknat, även om mycket finns kvar att göra. Trakasserier, förtal och andra brott som begås på nätet måste dock tas på sitt fulla allvar. Och att man gör det kan bara visas från samhällets sida genom fällande domar mot de som begår brotten. För lagstiftning finns som gör det möjligt att faktiskt lagföra dessa brottslingar. Men tillämpningen brister i delar.

Det politiska Sverige har dock också eget arbete att göra.

Tyvärr handlar det förråade politiska samtalet om en utveckling som politiker och partister, inte minst på högerkanten, omsatt till politisk metod. Moderaten Hanif Bali varandes ett exempel på hur politiker själva är med om att skapa ett politiskt samtalsklimat där man genom att hetsa och uppvigla får andra att attackera politiska motståndare på ett ofta mycket brutalt sätt. Ett agerande som bidrar till att göra politikerrollen än mer utsatt.

Man kan inte rå för eller ta ansvar för vilka ens följare är har det tidigare hetat i debatten. Det är såklart bara trams. Att det finns både politiker och opinionsbildare som utstuderat och i allra högsta grad medvetet eldar på sina följare att attackera politiska motståndare är en typ av agerande dessa individer har ett ansvar för.

Att Ulf Kristersson frånsäger sig ansvar för hur riksdagsledamöter i hans eget parti Moderaterna agerar är därför också förbluffande oansvarigt, även för ett parti som anställt individer som står och skriker hora framför kameran om sina politiska motståndare. Tyvärr har dock även Socialdemokraterna uppvisat bristande omdöme på området då det avslöjades att medarbetare på partikansliet höll sig med trollkonton för att angripa politiska motståndare.

Det finns i Sverige idag ett demokratiskt underskott svenskarna själva har skapat.

Ivrigt påhejade av individer som inte tycks se något värde i en respektfull debatt.