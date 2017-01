Puckelpist: Hanna slog till direkt i premiären – vann i nordiska cupen

Vid säsongens puckelpistpremiär tog Hanna Hansson, Gefle Freestyle, två segrar i ungdomsklassen i nordiska cupen.

Det vara i Duved under lördagen och söndagen som årets premiär för puckelpiståkarna genomfördes med säsongens första nordiska cup.

Det var åkare från Norden men även en del övriga länder från Europa som tävlade. För Gefle Freestyleåkarna var spännande efter en lång väntan då många åkare tränat riktigt hårt sedan i somras och ville visa att de blivit bättre. Träningen verkar ha gett resultat.

Gefleåkarna höll sig långt framme i många klasser. Hanna Hansson tog som sagt guld både under lördagen och söndagen i ungdomsklassen tack vara sin fina teknik och lite snabbare åkning än de övriga.

På lördagen vara klubbkompisen Meja Wallenius tvåa och på söndagen var en annan Gefleåkare framme, Tintin Jernberg blev trea. I herrar ungdom blev Gefles Erik Flodman som bäst fyra och Linus Täck sjua.

I Elitklassen med Fis-status så var det väldigt spännande då detta är uttagningstävlingar för bland annat Europacupplatser med mera. Många duktiga åkare på plats. Gefles lite yngre elitåkare visade på att de tränat på ordentligt. My Bjerkman 16 år blev femma respektive sexa i tävlingarna och före flera landslagsåkare från andra länder.

I kvalet under lördagen vara My trea men tappade några placeringar. My är bra på att hoppa och kör både framåt- och bakåtvolter i puckeln, det saknas nu bara lite mer fart i åkningen så är hon snart hack i häl på pallplaceringar i internationella tävlingar.

My började i år på skidgymnasium i Järpen och satsar hårt på slå sig in det internationella toppen. Segrade under lördagen gjorde landslagets Thea Wallberg från Åre och under söndagen så segrade norska landslagsåkaren Christine Gullaschen. I herrarnas Fis-klass tog Gefles Rasmus Täck en finalplats på lördagen men missade lite i finalen och blev 15:e och Ture Johansson tog en fin sjundeplats efter bra åk och och bra hopp.

Ture som har tagit flera steg framåt och närmar sig snabbt de bästa. Segrade i herrklassen gjorde landslagets Loke Nilsson på lördagen och på söndagen den finska åkaren Johannes Sukkari.

Några kids (upp till 12 år) kom också till start och Wimer Erling och Hugo Frank höll sig väl framme men nådde inte riktigt topp-treplaceringarna men det ser väldigt lovande ut för resten av säsongen.

I full träning är Gefle freestyles landslagsåkare Frida Lundblad, men hon väntar ett par månader på tävlingsdebut tills hon är full form igen efter sin korsbandsskada. Så siktet är inställt på start någon gång under mars. Kanske när Europacupen kommer på besök till Kungsberget under mars. Då troligen flera av Gefles övriga åkare också kommer att delta.

Säsongen ser väldigt lovande ut för Gefle freestyles puckelpiståkare. Nu väntar man på uttagningar till Europacup, samt att svenska cupen startar om två veckor och fler Gefleåkare kommer till start.