Skidklubbar får 10 000 kronor vardera – som vinst från Vasaloppet

Snön är här...nåjå – men massor av skidåkare har i alla fall fått energi och börjat rikta in skidorna mot Vasaloppet 2017.

Samtidigt har vinsten från årets Vasalopp delats ut till fem skidklubbar i distriktet.

10 000 kronor hamnar i klubbkassan hos Gävle SK, Högbo GIF, Hofors AIF, Årsunda IF och Storviks IF.