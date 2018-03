Skidresultat: Så gick det i Parsprinten i Årsunda

D9-10, 4 * 600 m

1 Tuva Lindberg / Juni Salin Kungsgårdens SK 11,52, 2 Maja Owen / Alice Jonasson Valbo AIF 11,53, 3 Edit Lennholm / Wilma Larsson Hedesunda IF 16,45

H9-10, 4 * 600 m

1 Casper Sundström / Isak Eriksson Högbo GIF 9,54, 2 Alfons Hesselgren / Simon Nordlöf Högbo GIF 11,57, 3 Ture Johansson / Vidar Broström Rembo IK 12,26, 4 Sven Strömberg / Wilgot Ekström Hedesunda IF 13,58, 5 Linus Engstrand / Anton Marcus Hedesunda IF 14,17, 6 Gabriel Henriksson / Charlie Eriksson Årsunda IF 14,17, 7 Isabella Pant / Harry Lennholm Hedesunda IF 21,42, Gustav Mattsson Valbo AIF 9,49 (utom tävlan)

D11-12, 4 * 1 km

1 Selma Partanen / Hanna Johansen Högbo GIF 13,19, 2 Stina Pilström / Felicia Ståhlberg Högbo GIF 14,06, 3 Sandra Forsman / Hanna Jonsson Valbo AIF 14,07, 4 Thyra Broström / Elsa Nilsson Rembo IK 15,15, 5 Astrid Dotzauer / Nilla Enqvist Högbo GIF 15,33, 6 Alice Vuolle Westelius / Sonja Vuolle Westelius Kungsgårdens SK 16,51, 7 Nellie Eliasson / Molly Söderberg Rembo IK 17,01

H11-12, 4 * 1 km

1 David Wallin / Rasmus Anttila Järbo IF 12,41, 2 Elias Hedén / Albin Möllerberg Valbo AIF 13,07, 3 Oskar Lederud / Oskar Eklöf Rembo IK 13,26, 4 Melker Sund / Ella Persson Högbo GIF 13,39, 5 Emil Johansen / Tim Persson Högbo GIF 15,00, 6 Isak Stinessen / Jesper Åberg Rembo IK 16,58

D13-14, 4 * 1 km

1 Wilma Gustafsson / Greta Perers IFK Hedemora 11,17, 2 Elsa Palmberg / Moa Hansson Högbo GIF 11,18, 3 Klara Eriksson / Anna Backlund Högbo GIF 12,40, 4 Felicia Eliasson / Anja Mickelsson Rembo IK 13,49

H13-14, 4 * 1 km

1 Axel Mäkinen / Elias Danielsson Högbo GIF 10,27, 2 William Björklin / Edvin Mäkinen Högbo GIF 12,18, 3 Simon Andersson / Sixten Partanen Högbo GIF 12,22, 4 Sixten Gärdh / Emil Nordström Årsunda IF 12,42

D15-16, 6 * 1 km

1 Josefin Lindström / Saga Fältenhag Högbo GIF 15,40, 2 Stina Nilsson / Tova Andersson Avesta Skidallians 18,04, 3 Sara Åbom / Moa Hedman Valbo AIF 19,25

H15-16, 6 * 1 km

1 Arvid Gustafsson / Martin Arfs IFK Hedemora 16,34, 2 Hannah Forsman / Joel Owen Valbo AIF 17,14

D17-, 6 * 1 km

1 Louise Lindström / Linn Palmberg Högbo GIF 16,59, 2 Emma Ivarsson / Karin Helm Årsunda IF 18,00, 3 Malin Funke Jansson / Matilda Funke Jansson Tierps IF Skidor 25,41

H17-, 6 * 1 km

1 William Westerlund / Albert Carling Falu IK SK 13,37, 2 Joakim Ståhl / Jonatan Palander Järbo IF / Sellnäs IF 14,16, 3 Oskar Lundqvist / Måns Sunesson Sellnäs IF 14,23, 4 Emil Danielsson / Ida Palmberg Högbo GIF 14,25, 5 Jesper Svensk / Ella Olsson Stora Tuna / Sågmyra 15,09, 6 Axel Åslund / Olle Björk Hedesunda / Högbo 15,33, 7 Sven Persson / Adam Hodin Årsunda IF 15,56, 8 Emil Hedlund / Sebastian Kemi Högbo GIF 16,10, 9 Joakim Jonasson / Henrik Mattsson Valbo AIF 16,35, 10 Harri Partanen / Daniel Sund Högbo GIF 17,45, 11 Fredrik Lennholm / Viktor Larsson Hedesunda IF 18,10