De får chansen i P21-landslagets observationstrupp

Första samlingen för P21-landslaget nästa säsong sker under landslagsveckan i september.

Och redan nu, drygt tre månader innan, har förbundskaptenen Michael Carlsson tagit ut en samling spelare om 32 namn som nu ingår i observationstruppen.

Under nästa säsong kommer också VM att spelas. Mästerskapet är just nu i planeringsstadiet men ser ut att spelas under första halvan av december.

– En observationstrupp som blir intressant att följa under året, samtidigt som truppen kan fyllas på med fler spelare. Med rätt fokusering och träning kan spelare ta stora kliv i sin utveckling i denna fas av sina karriärer, säger förbundskaptenen Michael Carlsson i ett pressmeddelande.

Hela truppen

Målvakter:

Anton Andersson, Sirius

Jesper Cimen, Nässjö

Hampus Lindén, Katrineholm

Utespelare:

Oskar Wikblad, Edsbyn

Marcus Persson, Edsbyn

Joel Wilhelmsson, Edsbyn

David Jansson, Falun

Albin Rönnqvist, Hammarby

Christian Frohm, Kalix

Niklas Ögren, Motala

Kalle Öberg, Nässjö

Jesper Jansson, Sandviken

Hannes Edlund, Sandviken

Rasmus Linder, Sandviken

Oskar Stadin, Sandviken

Albin Airisniemi, Sandviken

Edward Sigfridsson, Uppsala Näs

Nils Bergström, Sirius

David Thorén, Sirius

Oskar Rönnqvist, Sirius

Joel Engström, TB Västerås

Linus Wallentinsson, TB Västerås

Robin Öhrlund, Vänersborg

Sebastian Ytterell, Vetlanda

Alexander Heinhagen, Vetlanda

Lukas Tidetorp-Fransson, Vetlanda

Martin Landström, Vetlanda

Johannes Camilton, Örebro

Max Mårtensson, Västerås

Philip Lindqvist, Vetlanda

Edwin Nilsson, Ljusdal

Joel Broberg, Villa Lidköping