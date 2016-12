SAIK bandy uppmärksammas för projektet Skridskoskoj – ungdomslag överraskades

Projektet Skridskoskoj har pågått i två år. Det går ut på att personer som är nya i Sverige, eller de som inte har så gott ställt ges möjlighet att delta i skridsko- och bandyaktiviteter. Tanken är att på så sätt minska risken för utanförskap.

– Första gången vi körde det här kom 98 barn från Norrsätraskolan och de tyckte att det var jätteroligt. Sen har det bara fortsatt, säger Håkan Larsson, ungdomskonsulent i SAIK.

Föreningen ordnar en buss från Norrsätraskolan till Jernvallen varje onsdag och det är glada miner från besökarna, enligt Håkan Larsson.

– De blir jätteglada. Några har kanske aldrig testat att åka skridskor, medan andra kan. Det är lite olika, säger han.

SAIK har bland annat tilldelats pengar från Svenska spels ungdomssponsringsprojekt, Gräsroten, och det har gjort Skridskoskoj möjligt. 59 132 kronor har föreningen fått från Gräsroten i år.

– Det är roligt och vi har fått pengar från dem och från förbundet, så att vi kan göra det här. I dag var Svenska spel på besök, för att se vad vi har gjort med pengarna och vi fick 21 par extra skridskor, säger han.

Två ungdomslag fick också en överraskning under träningen på tisdagskvällen. Bollnässpelaren Per Hellmyrs kom tillsammans med Svenska spel och tränade med tjejerna och killarna. Gustaf Björk från SAIK:s U13-lag var en av de som blev positivt överraskade när Per Hellmyrs kom till träningen.

– Han har en otroligt bra klubbteknik. Det var jätteroligt att spela mot honom, säger han.

Per Hellmyrs tyckte också att det var roligt att utmana de yngre, och han hyllade SAIK:s projekt Skridskoskoj.

– Det är otroligt bra. Det ger alla en möjlighet att testa bandy och det är ett bra mångfaldsprojekt, som jag hoppas att de fortsätter med, säger han.