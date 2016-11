Gävletjej nära EM guld i Glasgow: "Ge oss några timmar så kommer vi vara stolta över silvret"

I en mycket jämn EM final föll Sverige snöpligt mot Ryssland med 6–4 i en match där Svenskorna hade kommandot under i stort sett hela matchen. En sista misslyckad sten gjorde dock att guldet föll över till Ryskorna.

– Det är väldigt tungt just nu, Vi känner att vi har perfekt linje och perfekt fart på stenen när Anna (Hasselborg) ska dra in den och säkra guldet. Men så curlar den ingnting och slår i vår sten, säger Sara McManus besviket.

Svenskorna kändes något starkare under matchen och tjejerna utstrålade självförtroende. Resultatmässigt var det jämnt men när Ryskorna missade rejält i den åttonde romdem så såg det ut som om guldet skulle hamna i det blågula lägret. Laget hade haft ett par liknande stenar som den sista under matchen. Både i den sjätte och den åttonde omgången drog Hasselborg in en sten på samma sätt, men den här gången var inte underlaget med Svenskorna.

– Vi ökade isen med fem centimeter på den sista stenen eftersom vi hade gjort ett par likadana innan, men vi har inte den där lilla marginalen med oss tyvärr, säger McManus.

Det unga Svenska laget har annars svarat för en fantastisk turnering och att man når final och är så nära guldet är självklart en stor framgång när besvikelsen lagt sig.

– Vi är såklart ruskigt besvikna nu, men ge oss några timmar så kommer vi vara otroligt stolta över silvret, säger Sara McManus.

Förutom Sara ingick Anna Hasselborg, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs och Maria Prytz i det Svenska landslaget och sama tjejer vann JVM 2010 och det här var det stora genombrottet för tjejerna.

– Det är fantastisk att få spela i den Svenska dressen, det var ett tag sedan. Vi gör en väldigt bra turnering och vi har en sjukt bra sammanhållning, säger McManus som nu åker hem till några dagar innan det är tävlingar igen.

– Vi åker hem en vecka ungefär sedan blir det en vecka i Canada innan det är tre veckors juluppehåll.

Att åka till Canada är inget tillfällighet då tjejerna har spelat mycket där senaste tiden och det är dessutom riktigt tufft motstånd där.

– Tuffare än i EM faktiskt. Kortare turneringar men hårdare motstånd. Det är oerhört bra för vår utveckling, säger Sara McManus.

Målet framöver är givetvis att få representera Sverige i nästa års VM som avgörs i Kina men innan dess är det dags för Continental Cup i Las Vegas.

– Det liknar ungefär Ryder Cup i golf där Nordamerika möter resten av världen.

Förutom det Svenska laget deltar Schweiz och Japan i turneringen som avgörs i mitten på Januari.