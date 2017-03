Säsongsavslutningen blev en jackpot för Team Granit

Gävles curlingklubb CK Granit levererar framgångar på juniorsidan. I helgen spelades sista deltävlingen i Nordic Junior Curling Tour i Sundbybergs curlinghall. Den internationella turneringen Bill Ross Trophy lockade lag från de nordiska länderna samt Skottland.

För Team Granit med Gustav Köhn, Arvid Norin, Rasmus Israelsson och Ludvig Köhn blev det en riktigt jackpot. Med en solid prestation i turneringen säkrades segern, inte bara i Bill Ross Trophy, utan även en klar seger i Nordic Junior Curling Tour samt Curly Tour som är den svenska touren för att ta del av Svenska Curlingförbundets elitbidrag för juniorer.

Det bäddar för en fortsatt satsning mot nya mål under kommande år. I turneringen besegrades Team Eugen Innovation från Fyris i Uppsala. Team Granit har i de tidigare turneringar haft svårt för Team Eugen Innovation, men nu lyckades laget överlista sitt eget spöke och vann matchen med 6–3 efter åtta omgångar. En välspelad match som krävde tålamod in i det sista.

Näst på tur stod Team Haubjerg från Danmark, som hade svårt att ta poäng mot Team Granit. Matchen slutade 5-0 och var klar efter 6 omgångar. Med två välspelade matcher var Team Granit klara för semifinal mot Forfar Young Curlers från Skottland.

Efter en mycket stark insats och en seger med 5-1 efter 6:e omgången var finalplatsen klar. I finalen fick Team Granit åter möta danskarna i Team Haubjerg som denna gång ändrade taktik. Team Granit visade stort tålamod och kunde till slut överlista danskarna vilket gav seger med 5-3 i åttonde omgången.

Bill Ross Trophy var en av de bästa turneringarna som Team Granit deltagit i. Arrangören med James Dryburgh i spetsen jobbade stenhårt för bästa isar. Hela arrangemanget ramades in av en mycket trevlig atmosfär med sociala evenemang och stor publik. Under tävlingen arrangerades "Spin of Hope" där spelare, föräldrar, coacher och arrangören trampade in 5000 kr till Barncancerfonden.