Fotbollsbomben: Pelle Olsson till Sandvikens IF – presenteras i eftermiddag

Olsson har varit utan uppdrag sedan han fick gå från AFC Eskilstuna i våras.

Nu kliver han in i SIF:s organisation för att stötta upp nuvarande tränaren Stefan Lundin.

Sandvikens IF ligger just nu ovanför nedflyttningstrecket i div 1 norra efter söndagens seger mot IFK Luleå med 2–1.

Enligt vad Sporten erfar kommer Pelle Olsson att skriva på ett kontrakt som gäller minst över nästa säsong då Sandvikens IF fyller 100 år.

Den meriterade 54-åringen har kultstatus i Gävle efter att ha tränat Gefle IF under nio allsvenska säsonger och satte genom det avtryck i Fotbollssverige.

Pelle Olsson har en tid varit utan tränaruppdrag, sedan han i våras fick lämna allsvenska AFC Eskilstuna.

Han fanns med i diskussionerna att ersätta Thomas Andersson som tränare i Gefle IF, men GIF valde då att satsa på Poya Asbaghi.

Nu kommer dock Olsson tillbaka till Gästrikland igen – och det för att vara med rädda Sandvikens IF kvar i ettan. SIF fyller under 2018 100 år som förening och vill inte fira det med div 2-spel.

Pelle Olsson har en lång och framgångsrik karriär som tränare.

Han förde upp GIF i superettan (2000) under sin första karriär där (1996–2002), var assisterande tränare i allsvenska Örebro(2003–2004) och sedan ledde han Gefle IF I allsvenskan under nio säsonger, 2005–2013.

Han gick sedan till Djurgården, men trots att ett nytt kontrakt till 2018 fick han lämna klubben i augusti 2016. Han anlitades sedan av allsvenska nykomlingen AFC Eskilstuna, men fick lämna klubben i maj i våras.

Sedan dess har han varit utan uppdrag.

Men nu är han alltså på väg tillbaka ut på gräset.

Som spelare var Olsson den stora stjärnan i Gefle IF när klubben 1982 gick upp i allsvenskan, efter bland annat derbymatcher motSandvikens IF. Han spelade sedan allsvenskt i GIF, Malmö och Halmstad innan han återvände till Gefle IF igen.