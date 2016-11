Hansson gläds när moderklubben Åbyggeby är på banan igen: "Känns bra att ha bidragit"

Marcus Hansson började spela fotboll som sjuåring i Åbyggeby FK, på den lilla sjumannaplanen vid Forsbygården. Under sin uppväxt hade han pappa Thomas och Mikael Persson, pappa till Valbospelaren Henrik Persson, som tränare och det var först som 15-åring han bytte till Brynäs och sedan Gefle IF.

Inte långt därefter upphörde verksamheten i Åbyggeby FK, men väcks nu till liv igen när ett kompisgäng tagit tag i klubben och börjar om i division 6 nästa säsong.

LÄS MER: De blåser liv i Åbyggeby FK igen – och har pengar att kräva från Djurgården

Och passande nog är det pengar som klubben fått för just Marcus Hansson som kan användas till att finansiera nystarten. Åbyggeby fick 50 000 kronor när han skrev sitt första kontrakt med Gefle IF och när Djurgården köpte loss Hansson från Tromsö inför den här säsongen utgår så kallad solidaritetsersättning till tidigare klubbar. Ersättningen är på fem procent av transfersumman, enligt uppgifter var Hanssons övergång en mångmiljonaffär, och delas upp mellan klubbarna där spelaren vistats från 12-23 år. I Åbyggebys fall handlar det om 20 procent, Brynäs får också en liten slant och resten går till Gefle IF.

Välkomna pengar när Åbyggeby startar upp igen, men det var ingenting som Marcus Hansson själv hade koll på.

– Det är perfekt, hoppas att de kommer till nytta och att klubben får bättre förutsättningar. Nu måste jag hänga med hur det går, de spelar i sexan va?

Marcus Hansson skrev ett fyraårskontrakt med Djurgården, men fick problem med ett knä efter EM-uppehållet och stod utanför laget i två månader medan rehabtiden pågick.

– Det kändes trist att stå vid sidan när vi vände säsongen, men jag var i alla fall tillbaka och kunde spela de två sista matcherna. Nu siktar jag på att komma så väl förberedd till nästa säsong som jag kan. Mitt personliga mål blir att hålla mig skadefri och hålla en plats i startelvan, och som lag hoppas vi vara med och utmana om en Europaplats.

Vad säger du om Gefle IF:s degradering?

– Jag höll tummarna för att de skulle klara det, men det är bara att konstatera att våren var för svag.

Kommer du avsluta karriären i Åbyggeby?

– Kanske det, det vet man aldrig. Men det är förhoppningsvis många år tills dess i så fall, säger Marcus Hansson som hunnit fylla 26 år.