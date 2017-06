Här är fortsättningen på succéserien Veckans match – fem nya, heta matcher

Under våren har Sporten turnerat runt i Gästrikland och genom Veckans match sänt uppsnack med lokala profiler och lokala fotbollsmatcher.

Det har varit både uppskattat och haft höga tittarsiffror – så nu rullar vi vidare mot nya matcher.

Det blir en match redan innan Fotbollsgästrikland sommarstänger – och det är matchen på Älvkarleby IP nästa lördag, den 8 juli.

DEN MATCHEN SER NI HÄR

Sedan fortsätter vi i augusti med följande matcher:

Fre 11 aug: Hille–Hofors, herrtrean.

Lö 19 aug: Gefle IF–Sandvikens IF, damtvåan.

Sö 20 aug: Norrsundet–Forsbacka, herrfemman.

Lö 26 aug: Åshammar–Storviks IF, herrsexan.

Som ni ser gör vi nu besök i herrtrean och självklart sänder vi returen i div 2 damer mellan Gefle IF och Sandvikens IF. Det två kanske största succélagen i gästrikefotbollen under säsongen.

Precis som under våren inleds varje sändning med ett uppsnack, där vi träffar lokala profiler och eldsjälar inom klubbarna.

Sedan sänds själva matchen.

Allt kan ses av våra abonnenter och Pluskunder.

Här är alla de tidigare matcherna under den virvlande resan från Ockelbo via Skutskär, Torsåker, Sandviken, Hedesunda, Årsunda, Hedesunda, Hofors, Hamrånge, Järbo, Forsbacka och till Österfärnebo.

