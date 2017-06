Sent segermål räddade Sverige mot Skottland

Målskyttet har gäckat det svenska damlandslaget den senaste tiden. Sedan det blev 2017 hade de svenska damerna bara gjort sex mål på åtta matcher, och då kom fyra av dem i samma match mot Ryssland.

Inför matchen mot Skottland på Myresjöhus Arena i Växjö kom Sverige med två raka nollor i protokollet mot Kanada och USA.

Mot Skottland var det Sverige som direkt tog tag i taktpinnen och i det närmaste parkerade på offensiv planhalva i den första halvleken, men den knackiga utdelningen fortsatte även mot Skottland.

Lotta Schelin hade två gånger kanonläge för att ge Sverige ledningen, men fick båda gångerna se sig nekad av en skotsk utespelare som rensade bollen på mållinjen efter att målvakten blivit överspelad.

Det var med andra ord 0–0 efter matchens 45 första minuter. Inför den andra halvleken ersatte Hanna Glas Jonna Andersson på vänsterbacken samtidigt Stina Blackstenius tog över Fridolina Rolfös plats bredvid Lotta Schelin på toppe.

Skottland kunde ett par gånger om lyfta upp laget på fasta situationer i den andra halvleken men saknade den riktiga skärpan för att på riktigt hota Hedvig Lindahl i det svenska målet.

Med halvtimmen kvar ersattes Lisa Dahlkvist, Olivia Schough och Linda Sembrant av Magdalena Ericsson, Pauline Hammarlund och Hanna Folkesson.

Med drygt 20 minuter kvar tog sig Hanna Glas fram längs vänsterkanten och hittade in till Pauline Hammarlund som fanns helt ren i straffområdet, men anfallaren kunde inte rikta bollen på mål utan den flög ett par meter över.

Fem minuter senare prickade Caroline Seger ribban med pannan och på returen misslyckades Stina Blackstenius med att skicka in bollen trots att hon var ren framför mål.

Bättre lycka hade Seger med sex minuter kvar att spela då hon var först på ett nytt inlägg från Hanna Glas och med pannan kunde styra in bollen bakom Gemma Fay i Skottlands mål.

Ett mål som blev matchens enda.

Sverige–Skottland 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (84) Caroline Seger.

Domare: Marte Sørø, Norge.

Publik: 4 622.

Sverige: Hedvig Lindahl – Jessica Samuelsson, Nilla Fischer, Linda Sembrant (ut, 60), Jonna Andersson (ut, 46) – Kosovare Asllani, Caroline Seger, Lisa Dahlkvist (ut, 60), Olivia Schough (ut, 60) – Fridolina Rolfö (ut, 46).

Avbytare: Hanna Glas (in, 45), Stina Blackstenius (in, 45), Magdalena Ericsson (in, 60), Hanna Folkesson (in, 60), Pauline Hammarlund (in, 60), Emma Berglund, Julia Spetsmark, Mimmi Larsson, Josefin Johansson, Petra Andersson.