Stora damstjärnan spelade ValboCupen – och fick vinna den också

Supermeriterade Frida Östberg, som ju bland annat spelat i Umeå, har en hyfsad meritlista: ett antal SM-guld, svensk cupmästare, vinnare av Uefa Womans, VM och OS, proffs i USA, Diamantbollenvinnare samt 78 landskamper för Sverige.

Nu spelade hon i en final mellan Enköping och Huge som var välspelad, där Enköping hade några vassa chanser och två bollar i ramverket. Matchen slutade 0-0 och finalen fick avgöras på straffar där Enköping vann med totalt 6-5.

De bästa lagen från närområdet fanns med: Huge och Tierps IF, Enköping, Iggesund, Valbo FF och Sandvikens IF. Gefle IF ställde upp med ett U-lag.Semifinal ett spelades mellan Enköping och Iggesund. Den semin vann Enköping lätt med 7-1.Den andra semin blev ett derby mellan Valbo FF och IK Huge. Där Valbo höll spelet väl uppe och hade flest chanser i början. Huge kanske underskattade Valbo lite,men gick till slut segrande ur striden med 1-0.