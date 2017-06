Elov Olsson 13:e man i ultralopp i USA efter nästan 19 timmars löpning: "Jag var trött hela tiden"

Han gjorde inte det, Ockelbos ultralöpare – utan han trampade vidare i Western States 100-milesloppet, 160 km löpning i bergstrakterna i Kalifornien.

Med hjälp av sina både yttre och inre krafter.

Men också av en god vän, eller två till och med.

– Sista 36 kilometerna sprang Johan Lantz som tänkt med mig, men vi gjorde ett misstag när vi stack ut från kontrollen vid Rucky Chucky River Crossing...vi glömde pannlamporna.

Och då var mörkret på väg. Och mörkt blev det.

– Vi tappade tempo och blev osäkra. Mörkt? Det var kolsvart!

Räddningen var faktiskt en annan svensk, kompisen Jonas Buud, som Elov hade lämnat bakom sig nånstans efter 100 km.

– Jonas och hans löparhjälp kom ikapp oss och vi frågade om vi fick följa efter och ta hjälp av deras pannlampor och det var okej.

Det blev räddningen.

– Med tio kilometer kvar kunde vi få tag i egna pannlampor och då var det bara att kämpa vidare.

Till slut, efter 18 timmar och 44 minuters löpning nådde Elov målet inne på friidrottsarenan i Auburn, sent på lördagskvällen amerikansk tid.

– Det var en lättnad. Visst, jag hade hoppats springa fortare – men det blev ju ett riktigt tufft lopp, tuffare än på flera år.

Och det är inte dramatiken i mörkret som Elov menar, utan att det klassiska loppet genomfördes under tuffaste förhållanden.

– Segertiden blev över 16 immar och det var 76 som klarade av att springa under 24 timmar. Totalt 248 av 370 startande som tog sig i mål.

Anledningen?

1) Snön och modden som tog åt av krafterna redan under de första, riktigt tuffa stigningarna.

Och.

2) Hettan. Den grymma hettan.

– Under dagen var det som varmast runt 40 grader, berättar Elov Olsson.

– I skuggan alltså.

Hur klarar man sånt?

– Man kyler ned sig hela tiden. Stannar vid bäckar. Har is i ryggsäcken när man har en sån och har is i armvärmarna, is i nacken och kepsen. Ja, man gör allt för att kyla ned sig hela tiden.

Detta under ett lopp som alltså är 160 km långt. Western States 100-miles startade 1974 och är det mest klassiska loppet på den distansen och vindlar på gamla färdvägar från guldgrävartiden från Squaw Valley ned till Auburn.

160 km – och därmed en enda lång kamp mot elementen, terrängen och sig själv och den trötthet som kommer smygande.

– Jag var ju enormt förberedd, men det blev tuffare än jag trodde. Jag var faktiskt trött hela tiden och hade ingen spänst i benen. Jag tror det ändå berodde på höjden, vi startade ju på 1 900 meters höjd och var ett tag uppe på 2 700 meter.

– Och dessutom var snön under de inledande milen besvärlig. Det blev moddigt och svårsprunget och det satt kvar i benen.

– Jag och Jonas Buud hade ju varit över och testsprungit delar av banan, men när loppet nu gick så blev det mycket mer stigar än de vägar vi blev anvisade då. Och det tar mer på krafterna, mycket mer.

Ändå gav han inte upp.

– Nej, men jag märkte ju tidigt att jag inte skulle kunna springa så fort som jag hade hoppats. Jag fick inrikta mig att göra det så bra som möjligt.

Kompisen Johan Lantz fanns med under loppet som coach och på slutet som hjälpryttare.

– Vi hade träffat några amerikaner också och en av dom sprang med mig i 25 kilometer efter Forresthill, som är efter ungefär 100 km. Annars var jag ensam och det blir så, man måste hålla sitt eget tempo.

Var det värt all träning och allt slit?

– Absolut. Det var en utmaning och jag är nu efteråt nöjd med min 13:e plats.

Klassikern, hur firade du?

– Haha, det blev inte så mycket av det direkt. Efter målgång låg jag och Johan på såna där värmefiltar på gräsmattan och sedan spydde jag i en hink. Sedan åkte vi till hotellet, jag åt en halv banan – och somnade.

Hur mår kroppen då?

– Jag är sliten, men har inte ont – bara träningsvärk i alla muskler. Och sedan har jag en massa skavsår, både på fötterna och andra delar av kroppen. Men inte så farligt som man kan tro.

Dagen efter loppet vilade Elov.

Två dagar efter loppet joggade han tre och en halv kilometer.

På torsdag är han tillbaka på jobbet i Gävle.

I augusti springer han ultravasan Sälen-Mora.

Elov O – som i Ostoppbar.

► FAKTA/Western States 100-miles

1) Ryan Sanders, Sydafrika, 16.19,37

2) Alex Nichols, USA, 16.48,23

3) Mark Hammond, USA, 16.52,57

4) Jeff Browning, USA, 17.32,06

5) Christopher Denucci, USA, 17.36,11

6) Avery Collins, USA, 17.37,11

7) Ian Sharman, USA, 17.42,06

8) Jesse Haynes, USA, 17.44,23

9) Paul Giblin, Storbritannien, 17.59,06

10) Kyle Pietari, USA, 18.11,44

11) Tofol Castanyer, Spanien, 18.25,42

12) Jonas Buud, Sverige, 18.32,57

13) Elov Olsson, Ockelbo, 18.44,56

14) Dominick Layfield, USA, 19.29,10

15) Cat Bradley, USA, 19.31,30

248 av 370 startande fullföljde under 30 timmar, vilket är kravet.

76 klarade att springa under 24 timmar, vilket ger en bältesspännare i silver som bevis.