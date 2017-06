Gefle IF dominerade under friidrotts DM

En segrare blev historisk. Robert Alneroth vann som väntat slägga och tangerade därmed Annika Larssons notering med 17 DM-guld i en gren. Lägg sedan till att Robert vann sitt 10:e DM i diskus och det allra första i kula. En riktigt bra DM-utdelning får man lov att säga.

Trots att han ännu inte har fyllt 22 år är Abdelfath Yassin redan rutinerad och han lekte hem 800 m med 1.59,90 – hans åttonde DM-guld. Abdelfath har i år slagit sina pers på 800 m (1.54,09), 1500 m (3.52,28) och 3000 m (8.20,95). 3000-noteringen är dessutom klubbrekord i M22, nära tre sekunder bättre än Dan Waerns tid från 1955. MaddeNilsson, GIF, vann programenligt tresteg med 12,40.

Avdelningen unga löften hade några riktigt vassa namn. Högbo GIF:s 15-åriga Saga Fältenhag kom från en fin skidsäsong och chockade alla, inklusive sig själv, med 2.18.02. Pers med cirka fyra sekunder och hon är nu Sverige-tvåa i F15. Det var ett roligt lopp med 2.24,43(rejält pers) för HLK:s K35:a Sofie Högberg och pers-snuddande 2.26,51 för Skades 14-åriga Alva Malmsten Nilsson. Men kanske gladde GIF:s 14-årige Ilyas Rage mest. 2.15,20 placerar honom på svenska 10-bästa, trots ett kamikaze-upplägg där han försökte hänga med i Abdelfaths tempo de första 250 meterna.

Lovande kastare finns det flera stycken av, i synnerhet i slägga där tjejerna sporrade varandra. Matilda Åström vann med 56,08, årsbästa med över två meter. Michaela Norrbelius nådde 55,42, pers med ett par meter och detsamma gällde för 17-åriga Johanna Edvalls 49,22 . Matilda gladde dessutom med 39,38 i diskus.

Pershumör gällde också för Philip Stömne, Valbo AIF. Philip debuterade nyligen i ungdomslandslaget i mångkamp och den formen satt i. Guld på 100 m (11,78) och 400 m (54,20) och dessutom rejäla pers i extragrenarna höjd (1,92) och P17 diskus (37,98).

Ungtlöfte gäller också för GIF:s 16-årige Moi Wirunpan som vann längd och tresteg, samt tog silver på 100 m. Damernas 100 m vanns av Louise Andersson med 12,72, hennes första DM på 100 m. Veronika Nordin vann 100 m häck och längd.

Klubbmässigt dominerade Gefle IF som väntat med eftertryck och släppte bara tre guld av de elva som stod på spel. Men det finns liv även utanför och inte mindre än sex klubbar tog medalj. Förutom Gefle IF var det Valbo AIF, IF Skade, Högbo GIF, Hemlingby LK och Årsunda IF.