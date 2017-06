Här är alla resultaten från Hohällabravaden i Storvik

STORVIK: Hohällabravaden:

Herrar, 12,5 km: 1) Mattias Edvardsson, Årsunda, 46,59, 2) Pär Uggla, Högbo GIF, 48,45, 3) Albin Bogren, Hemlingby, 50,50, 4) Björn Ljunggren, Hammaren, 51,17, 5) Björn Hänninen, Åmot, 51,24, 6) Joakim Ståhl, Järbo, 52,09, 7) Stefan Ehrin, Gävle, 53,37, 8) Mounir Touzani, Hemlingby, 54,29, 9) Olov Larsson, Hammaren, 56,12, 10) Anders Forsström, Storviks IF, 56,14, 11) Anders Olén, Sandviken, 56,22, 12) Mikael Bleckert, Årsunda, 57,00, 13) Sören Sundberg, Högbo GIF, 57,15, 14) Michael Sahlin, Kungsgården, 57,24, 15) Andreas Magnusson, Sandviken, 57,40, 16) Anders Rosberg, Högbo GIF, 58,26, 17) Otto Montell, Sandviken, 59,03, 18) Axel Åslund, Hedesunda, 59,27, 19) Anders Rönnlund, Järbo, 1.00,20, 20) Anders Olsson, Gävle OK, 1.00,22, 21) Håkan Lund, Gävle OK, 1.00,41, 22) Erik Dahlkvist, Storviks IF, 1.00,47, 23) Göran Lindqvist, Hemlingby, 1.01,35, 24) Lars Fredriksson, Ockelbo, 1.06,48, 25) Lars Holm, Storviks IF, 1.07,50, 26) Mattias Olsson, Storviks IF, 1.08,23, 27) Daniel Ståhl, Järbo OK, 1.09,56, 28) Mikael Persson, Hemlingby, 1.10,31, 29) Magnus Karlsson, Storviks IF, 1.14,35.

Damer, 12,5 km: 1) Carola Snar, Aktiverafabriken, 1.03,01, 2) Cecilia Partanen, Högbo GIF, 1.09,08, 3) Satu Kettunen, Sandviken, 1.10,21, 4) Kicki Svedvall, 1.10,30, 5) Viktoria Sundlöf, Linköping, 1.13,19, 6) Lisa Hillberg, Hofors OK, 1.14,54, 7) Ulrika Nilsson, Storvik, 1.16,39, 8) Gunilla Juthback, Hemlingby, 1.18,16.

Herrar, 6,5 km: 1) David Wijk, Högbo GIF, 24,42, 2) Emil Carlsson, Stensätra, 25,05, 3) Henrik Mattsson, Sågvreten, 26,46, 4) Simon Jonsson, Storviks IF, 27,00, 5) Christian Länk, Aktiverafabriken, 27,42, 6) Andreas Larsson, Gävle, 27,49, 7) Andreas Hasa, Gävle Triathlon, 28,04, 8) Henrik Eriksson, Årsunda Outdoor, 29,17, 9) Kjell Björk, Hemlingby, 32,29, 10) Jörgen Söderblom, Hofors, 36,02, 11) Tommy Ståhl, Järbo, 37,24, 12) Viktor Karlsson, Storviks IF, 38,27, 13) Lars Jonsson, Storviks IF, 38,37.

Damer, 6,5 km: 1) Viktoria Norberg, Hofors LK, 27,29, 2) Nadine Lindgren Wall, Ockelbo SK, 28,46, 3) Ellen Skoog, Hammaren, 32,21, 4) Maria Larsson, Hemlingby, 32,42, 5) Carolin Melin, Hofors AIF, 38,22, 6) Jessica Palmgren, 38,42.

Pojkar, 3,5 km: 1) Kasper Karlsson, Stensätra, 16,44, 2) Sixten Partanen, Högbo GIF, 17,30, 3) Gustav Mattsson, Valbo AIF, 18,01, 4) Hugo Nilsson, Storvik, 18,50, 5) Anton Engstrand, Storviks IF, 19,04.

Flickor, 3,5 km: 1) Selma Partanen, Högbo GIF, 19,00, 2) Lova Lindgren, Ockelbo SK, 20,40, 3) Alma Nordkvist, Storviks IF, 20,41, 4) Nike Lindgren, Ockelbo SK, 20,52, 5) Kajsa Karlsson, Stensätra, 22,57.