Nu gör Ockelbolöparen landslagsdebut – springer VM på 100 km i Spanien: "Det här är stort för mig"

Just det, 100 km. Eller 100 000 meter om ni vill det. Ett ordentligt dagsjobb på spanska solkusten.

– Det är dock inte vara så där enormt varmt, utan nånstans 15-17 grader, men det klart – det är ju inte som hemma direkt, säge Elov som kommer från löpning på isiga vägar och minusgrader.

– Men det har varit bra löparväder här hemma, så förberedelserna har gått bra, berättar han.

Distansen 100 km avskräcker heller inte. Elov har sprungit längre än så och har just provat på den här sträckan under SM i Norrköping i somras.

Det var där han fixade landslagsplatsen genom att ta SM-silver och gick under sju timmar genom att notera 6.57,26.

– När jag funderade över vilka lopp jag skulle springa under säsongen så fanns faktiskt inte VM med, men det gick bra på SM där och det har gått hyfsat bra under året. Jag känner att jag blivit bättre på de långa distanserna när jag ökat snabbheten en aning.

– Det har ju blivit personbästa lite här och där.

Som exempelvis i Stockholm marathon där han var 18:e och åttonde svensk på 2.33.30.

Nu väntar tio varv på en slinga i Los Alcazares, som ligger ungefär tio mil söder om Alicante. Tio gånger 10 km.

– Det låter rätt bra. I SM sprang vi ju en slinga på 2 kilometer 50 gånger. Det här är ju lite roligare. Det ska vara rätt platt, med mesta delen på asfalt men några partier på stenplattor eller kullersten.

Elov ingår i en svensk uppställning på fyra herrar och två damer som leds av ultralöpningslegendaren Jonas Buud, IFK Mora. En löpare som Elov Olsson känner bra och som just är regerande världsmästare på distansen efter segern i fjol som kom efter tre raka silver.

– Det kommer att vara stentuff konkurrens. Buud vet jag ju vad han går för, men sedan verkar det som om VM får allt högre status. Det kommer några vassa amerikaner, Sydafrika har fem starka killar på plats och det finns en italienare som är bra. Men som alltid, det handlar för mig om att göra mitt eget lopp.

Elov landade under fredagen i Spanien för de sista förberedelserna.

– Jag har kört en kolhydrattömning och nu gäller det att fylla på med kolhydrater. Jag gör den modellen när det handlar om den här typen av lopp.

Landslagsdebuten?

– Ja, det känns lite extra. Jag har ju aldrig sett mig som en friidrottare, men nu tävlar jag ju för Sverige och svenska friidrottsförbundet.

Elov har under säsongen, bland annat, hunnit med Stockholm marathon, SM på 100 km, Ultravasan 90 km – och Lidingöloppet. Plus en massa andra långa och korta lopp – och en utflykt till Kina under hösten.

– Ja, jag fick chansen att åka och springa ett lopp där och kunde inte låta bli.

Ett lopp?

– Nja, det var en tredagarstävling. Två marathon och en halvmarathon. Jag tog det som en del i träningen inför den här VM-debuten.

VM-loppet i Los Alcazares startar kl 07.00 söndag morgon.

Lite annat än Gävle Adventslopp som Elov sprang vid den här tiden i fjol.

– Ja, haha, det är det. Nu litar jag på att Jocke Lantz försvararar Ockelbos färger där, säger Elov Olsson.

Jockes brorsa Johan väljer dock Spanien och finns med i den svenska lagledningen och ska matcha fram Elov under söndagen.

