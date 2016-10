Veckans innebandylista: nu med division 1-kollen

Veckans yngsta målskytt: Storviks SK 2 förlorade visserligen på hemmaplan mot Gluggens IF 2 med 7–9 i division 5. Men visade att det finns framtid i laget när blott 14-årige Alexander Köijer noterades för ett mål och en assist i poängprotokollet.

Veckans suraste avslutning: Hofors IBK fick resa hem från Borlänge utan poäng trots en kvittering med 22 sekunder kvar av matchen. Hemmalaget var ofina nog att avgöra mötet i division 4 med ett 9–8 mål tio sekunder senare.

Veckans målexplosion: Finner vi också i matchen mellan Borlänge IBK 2 och Hofors IBK. I inledningen av den första perioden gick lagen från 0–0 till 2–2 på 61 sekunder.

Veckans målspruta: I division 5 har Södra Tolvfors IF 2 inlett med fyra raka segrar. Erik Stefansson har haft en betydande roll i det. I helgen gjorde han fem mål i 13–5 segern mot Andersbergs IBK och är redan nu uppe i 15 fullträffar.

Veckans tapp: Skutskärs IBK fick trots allt med sig en poäng hem när man gästade KAIS Mora UIF i helgens division 2–möte. Men med tanke på att man ledde i den andra perioden med 4–0 var det en klen tröst.

Veckans division 1-koll: Serieledande Hofors IBK åkte i sjätte matchen på säsongens första förlust i damernas divison 1 när gästande IBF Falun U vann med 4–1. Lika illa gick det för serieledarna Runsten i herrarnas etta. Hagunda IF gav Runsten säsongens första förlust med 6–5. För Strömsbro IF kom den sjunde raka förlusten. Grimsta AIK vann på hemmaplan med klara 11–3. Christoffer Johansson blev matchhjälte för Sandvikens AIK. Tjugo sekunder in på förlängningen ordnade han med 6–5 hemmavinst mot Gottsunda IBF.

Resultat och tabeller hittar ni här