Gästrikland utslagna ur slutspelet – föll tungt mot Stockholm: "Var inte riktigt där"

Efter ett starkt gruppspel vann Gästrikland sin grupp före Ångermanland och favorit Småland som missade slutspel.

När de sedan ställdes mot Stockholm Syd i TV-puckens första kvartsfinal hade de inte mycket hjälp av matcherna i gruppspelet.

Trots en pigg start var det till slut inget snack om att det var Stockholm som var det bättre laget. Stockholmarna vann också med 4–0 och kunde förpassa Gästrikland ut ur slutspelet.

– Vi vinner mot Småland, en av favoriterna i första matchen och gör en kanonmatch. Sedan får vi lite storhetsvansinne och gör en dålig match efter det. Mot Ångermanland hade vi bra energi och fart, det var synd att vi inte hade med oss den energin idag, säger tränaren Jonas Söderström.

Drygt sju minuter in i första perioden kunde Stockholm ta ledningen genom Oscar Bjerselius i powerplay innan Gästriklands målvakt Adam Mattsson kunde mota en straff bara två minuter efter ledningsmålet.

– Vi har fått första målet mot oss i varje match. Man känner på killarna att de blir tagna av stundens allvar, men jag tycker inte att vi är där idag. Stockholm har mycket mer energi, mer desperation, säger Söderström.

Andra perioden började inte som Gästrikland ville då Stockholm utökade ledningen till 2–0 knappt fyra minuter in i perioden. När Gästrikland sedan fick chansen i powerplay elva minuter in i perioden tog laget time out.

– Vi tog time out där efter tio minuter och tänkte att vi skulle lugna ned det, men det blev tvärtom istället, säger tränare Söderström.

Det blev inget mål i matchen för Gästrikland utan istället kunde Stockholm göra både 3–0 och 4–0 innan matchen var över.

Och kanske fanns förklaringen till förlusten i det mentala.

– Det är anspänning, de är nervösa. Det såg man innan matchen, de var otroligt nervösa, och det förstår man ju. Sedan när vi inte får några mål heller, mål ger ju mycket energi. Det var lite synd, vi hade några bra avslut som vi inte hade flyt med. Man är rätt fåordig ändå. Det är mycket som far igenom en. Men det var en nyttig match för killarna i deras utbildning. Det är bara att ta nya tag inför kamp om femteplatsen, säger Jonas Söderström.

Gästrikland–Stockholm Syd 0–4 (0–1, 0–3)

Mål, Stockholm: Oscar Bjerselius 2, Marcus Pedersen, Anton Larsson.

Publik: 245.