Gävlesonen Wännström debuterar i Tre Kronor – får åka till Finland

Rikard Grönborgs sejour som förbundskapten fortsätter efter World Cup. Nästa uppdrag är Karjala-turneringen i början av november.

Under måndagen presenterade Grönborg den 22 man stora truppen som får förtroende att ta sig an Finland, Ryssland och Tjeckien i den klassiska turneringen som avgörs på finsk mark, bortsett från Sveriges match mot Tjeckien som spelas i Plzen i just Tjeckien.

I truppen finns fyra debutanter. Carl Klingberg, om till vardags spelar i Zug i Schweiz, Rögles Sebastian Wännström och Växjös Dennis Everberg gör alla debut i Tre Kronor efter att ha återvänt till europeisk hockey efter att ha spelat i Nordamerika de senaste säsongerna. Debuterar gör också Karlskronas 30-åring Alexander Bergström.

Tre Kronors trupp till Karjala

Målvakter: Niklas Svedberg, Salavat Julajev, Joel Lassinantti, Luleå.

Backar: Jonas Ahnelöv, Omsk, Erik Gustafsson, do, Staffan Kronwall, Jaroslavl, Jonas Junland, Lausanne, Oscar Fantenberg, Sotji, Henrik Tömmernes, Frölunda, Linus Hultström, Djurgården,

Forwards: Fredrik Pettersson, Novgorod, Johan Sundström, Frölunda, Joel Lundqvist, do, Andreas Thuresson, Malmö, Sebastian Wännström, Rögle, Mattias Sjögren, ZSC Lions, Dennis Everberg, Växjö, Mario Kempe, Podolsk, Alexander Bergström, Karlskrona, Patrik Zackrisson, Lugano, Linus Klasen, do, Carl Klingberg, Zug, Richard Gynge, Neftechimik