Anderssons härliga framgång i enduro-JSM: "Känns skönt att det gick vägen"

Enduro-SM avslutades på Helsinge Motorstadion i Söderhamn med årets sjätte deltävling. Adam Andersson toppade tabellen i klassen JSM2 på 88 poäng inför epilogen, åtta fler än andraplacerade Jesper Börjesson, Tibro.

Det som gällde var att inte förivra sig, hålla sig på hjulen och undvika tekniska bekymmer – och samtidigt ta en placering bland de fyra bästa. Nemas problemas. Adam klarade skivan galant.

– Känns skönt att det gick vägen. Är jättenöjd med tävlingen och säsongen som helhet, förklarade Adam efteråt.

Vann epilogen gjorde Börjesson och knaprade därmed in tre poäng på Adams försprång. Men guldet i junior-SM lade den sistnämnde beslag på via en delseger samt fem andraplatser under året!

En riktigt bra körning i Söderhamn presterade även Gävles Alexander Brodin med en femteplats i JSM2. Även i den sammanlagda tabellen slutar Alexander femma.

I ”stora” SM var fokus inriktat på kampen mellan Albin Elowson, Skövde, samt Karlskogas Joakim Ljunggren. Här kunde Jocke dra det längsta strået med 17 sekunder efter en segsliten uppgörelse. I och med segern i epilogen knep han även titeln i SM2 på samma poängtal som Elowson – tack vare bättre resultat i denna sista deltävling…

Niclas Lindberg, Gävle, krigade till sig en åttondeplats i den tuffa konkurrensen. Totalt i SM blev Niclas tia.

I SM3 styrde Stefan Sundberg, Gävle, in på en tiondeplats. Vann här gjorde Martin Larsson från Bollnäs.

I Knobby Cup – där samtliga fem klasser i SM och JSM slås samman segrade Joakim Ljunggren före Albin Elowson, båda på 540 poäng – tre segrar samt lika många andraplatser vardera. Adam Andersson slutar som femma i sammandraget och skadade Pontus Högberg, Gävle, åtta.

På tal om Högberg. Pontus pappa Bo Högberg gjorde ett inhopp i Veteran-RM – och vann överlägset i VRM2. Hela 2,5 minuter kom att skilja till smålänningen Christer Jansson.

I inbjudningsklassen Bredd slutade Jeff Nordin, Ockelbo, tvåa, placeringen före Kent Nyberg, Gävle.