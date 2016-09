Ljunggren framgångsrik i Valbos nationella

Deltagarna bjöds på en överraskande fin terräng. I H21-klassen hade Björn Ljunggren, OK Hammaren, en framgångsrik helg.

Tvåa på medeldistansen och seger på den förlängda. På medeldistansen segrade Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna. Björn fick se sig slagen med futtiga tio sekunder. I D21 gjorde Ellen Skogh, OK Hammaren, den bästa insatsen genom en fjärdeplats på den förlänga medeldistansen.

Ungdomarna sprang den sista deltävlingen i Gästrikecup och slutsegrare i de olika klasserna blev: D10 Ida Karlsson (Storviks IF), H10 Albin Möllerberg (Valbo AIF), D12 Sara Åbom (Gävle OK), H12 Elias Danielsson (OK Hammaren), D14 Cornelia Ivarsson (OK Hammaren), H14 Felix Silver (Gävle OK), D16 Moa Karlsson (Storviks IF) och H16 Rasmus Täck (OK Hammaren).

Hela sex ungdomar tog maxpoäng i cupen. Sara Åbom, Elias Danielsson, Cornelia Ivarsson, Felix Silver, Moa Karlsson och Rasmus Täck, lyckades alla samla ihop fem tävlingar med full poäng.