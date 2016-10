OL: GOK gästrikebäst i 25-manna

Efter en rafflande sistasträcka i skogarna strax öster om Kungens kurva, kunde norska Haldens SK för sjunde gången stå som segrare i årets 25-manna. IFKLidingö blev bästa svenska lag med en tredjeplats.

25-manna arrangerades första gången 1974. Premiärtävlingen arrangerades vid Ågesta av Farsta OK (numera OK Södertörn). Tävlingen lockade 52 lag av vilka endast 23 lag fullföljertävlingen.

Årets tävling samlade hela 372 lag vilket innebär hela 9300 tävlandei olika åldrar och med mycket skiftande kapacitet.

Bästa gästrikelag blev Gävle OK lag 1, där avslutaren Albin Sjöhed, löpte in på 80:e plats. OK Hammarens förstalag var knappt fem minuter efter på en 86:e plats. Kevin Ståhl löpte den sista sträckan för Hammaren.

Det var en kuperad och detaljrik och svårorienterad terräng som mötte löparna. Det är en underbar orienteringsterräng som finns in på vår huvudstads knutar.