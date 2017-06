Felicia och Fonda uttagna till EM: "Så sjukt glad"

Just nu befinner sig Felicia Lång i Hagen i Tyskland och ska delta i ytterligare en nationshoppning på lördag och på söndag väntar Grand Prix. Tävlingen började under onsdagen och med Third Time Lucky slutade hon på fyra fel.

Fonda B hoppade däremot felfritt, och kanske var den rundan extra viktig. Efter det fick Felicia Lång beskedet – hon och Fonda är uttagna till EM i Samorin, i Slovakien 8-13 augusti.

"Jag är så sjukt glad och stolt. Den här fina tjejen och jag är uttagna till EM i Samorin. Vilken fantastisk dag", skriver Felicia Lång på sin Facebooksida.

