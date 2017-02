Gefle TK:s ungdomsturnering lockade många till GTK-hallen

Återigen slog antalet anmälningar i taket när 200 barn och ungdomar intog Gefle tennisklubb och ICA Maxispelen i helgen.

Tävlingsledarna Richard Sandberg och Tobias Melin fick se bra tennis från tidig morgon till sen kväll.

– Vi har fått till en bra rutin på att arrangera turneringar, det krävs erfarenhet och engagemang för att få ett bra flyt i det tajta tidsschemat, säger Sandberg.

– Ett bra kvitto på att vi lyckas visar sig när många klubbar återkommer hit på klubbresor år efter år, fyller Tobias i.

Kungliga Tennisklubben KLTK kom med ett trettiotal spelare och ett stort gäng ålänningar reste över med Mariehamns TK.

Bland hemmaspelarna sticker Jean-Arthus Strand ut, han både vann sin kvalpool i PS10 och gick hela vägen till final i slutspelet, det slutade med en fin andraplats. Dessutom spelade han hem guldet i dubbeln tillsammans med lillbrorsan Edmond, född 2009. Räkna med att se mer av bröderna Strand i framtiden.

I FS10 gjorde Anna Hillman en bra insats, en seger och en förlust räckte inte för avancemang, men hon fick däremot se pappa Magnus vinna HS45 tämligen överlägset.

Tilde Jagare tog hem guldet i FD14 tillsammans med Gabriella Danielson, Kramfors. Deras yngre systrar Thea Jagare och Isabella Danielsson gick till semifinal i FD12. Tilde gick dessutom till semi i FS14 men besegrades där av slutsegraren Lovisa Bystedt, Sundsvall.

Hanna Pedersen knep två stabila segrar fram till den andra semin i FS14. I FS16 gick Lisa Lundström och Ella Bäcklin fram till varsin semifinal men båda besegrades där av två duktiga kusiner från Sundsvall, Emelie Westin och landslagsspelaren tillika slutsegraren Tilde Strömqvist.

Samuel Viktorsson gick fram till semi i HS men föll där med minsta möjliga marginal mot Zacharias Forsström, Mariehamn 7-6, 5-7, 10-8.

Best is show gick till hemmaspelaren Uffe Brodin som i semifinalen av HS45 kämpade in i kaklet och bjöd på spektakulära räddningar mot Ronny Persson. Strax innan midnatt på lördagen kunde Ronny till slut slå in matchbollen, 11-9 i tredje sets tiebreak.

Övriga Gävleresultat:

PS10: Edmond Strand en vinst och en förlust i kvalet.

FS12C: Ida Hultqvist gick till andra omgången.

PS14: Elliot Bennerdt och Frank Jansson gick till andra omgången.

HS: Filip Nilsson, William Eherenström och Seth Forsberg gick till varsin kvartsfinal.