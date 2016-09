Inför travet: "Hon är vår klart bästa vinstchans under dagen"

Hur har ni det för dagen i stallet?

– Vi kan inte annat än vara nöjda. De flesta hästarna går bra för dagen och vi har fina siffror att visa upp. I fjol körde stallet in 9,4 miljoner kronor och med drygt tre månader kvar av 2016 har vi en miljon kvar upp till den siffran. Om det inte sker något väldigt underligt så ska vi nå den siffran med råge i år.

Ni har också hög segerprocent och 83 segrar så här långt är starka papper.

– Ja, det kan man säga. 2013 hade vi 98 segrar och det ska väl vara bra chans att vi når dit. Bara den här veckan har vi fina chanser både på Gävle och Romme.

Vid Gävles torsdagstävlingar har stallet tre hästar till start, vad säger du om dem?

– Boynton (5) var jättefin vid segern näst senast och hade krafter kvar den gången. Han var lite ivrig i volten senast och då blev det galopp. Nu när det handlar om autostart så tror jag inte att det ska vara någon fara. Jag ser honom som en bra häst för klassen och han ska räknas tidigt.

– Under The Counter (7) var ute i ett kval till Oaks senast och visade då att hon hör hemma bland de bästa. Hon gick fort och under anfall så blev det tyvärr galopp. Vi är ganska övertygade om att hon vunnit det loppet annars. Hon har två galopper på slutet men det är egentligen ingen osäker häst. Hon har kapacitet som bör duga mycket bra i det här sällskapet och hon är vår klart bästa vinstchans under dagen.

– Urgent Call (9) vann senast på ett bra sätt efter att inte ha varit riktigt på topp gången innan i sin tävlingsdebut. Han är lite flegmatisk av sig ännu. Han känns lite svårbedömd eftersom han aldrig gör mer än vad som krävs av honom. Bilstart tror jag passar honom bra och eventuellt kör vi med ett halvstängt huvudlag den här gången. Jag tror att han kommer att vara med där framme.