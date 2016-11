Sven-Erik, 76, vet var vinnarcirkeln är belägen

Sven-Erik Landin är en av de som vunnit över 1 000 lopp i karriären och 76 år gammal fick han nu uppsöka vinnarcirkeln med Åhlunda Muscleman. Den femårige valacken som tränas av Sven-Eriks fru Suzanne tog i sin fjärde start sin första seger i karriären.

– Det är en riktigt trevlig travare som jag var mycket nöjd med. Vi kom bra till men fick sedan backa ned till fjärde ytter men på bortre långsidan gick han sedan starkt, berömde Sven-Erik sin vinnarhäst.

Hemmaseger blev det också i den sista avdelningen. Då var det Rauno Pöllänen som satte dit Per Hedenströms Knaborgs Gnista som stod i en klass för sig. Det var andra raka segern för hennes del.

– Jag skickade iväg henne tidigt och fick också ta över tidigt. Sedan körde jag mitt eget lopp med henne. Trots att vi var en bit före de övriga så får man passa henne eftersom hon hela tiden springer och bryter, berättare Rauno efter den segern.

Solvallas Joakim Sternsjö blåste till ledningen i V5-1 trots ett spår långt ut bakom startbilen. Sedan höll man ett hårt tempo och det var ingen av konkurrenterna som kom riktigt i närheten till slut.

Anders Eriksson är en lovande lärling och sonen till framgångsrike Ulf Eriksson fick den här gången segerdefilera med farbror Peters Les Vacances. Detta sedan man liftat med på innerspår länge. Sedan kunde man glida ut och fixa läge för att spela ut speeden. Sedan kunde man avgöra på ett bra sätt den sista biten.

V5-3 blev ett lopp som kördes i tufft tempo och den som drog nytta av det var John Byström med sexåriga stoet Kulani. Nu fick dalastoet smyga med i spåren och den sista biten kunde hon avgöra mot Triomphe D'Inverne som var värd en tapperhetsmedalj för sin insats.

I dagens första lopp blev det seger för Billy Svedlund med Håkan Skoglunds Miss Carolina. Efter att ha fått ett fint lopp kom attacken 700 kvar och till slut avgjorde det femåriga stoet säkert i klart förbättrad stil och Billy vinner ju med nästan allt han kör för dagen...

Terese Rosén var nästa hemmalärling att segerdefilera. Hon körde ett snyggt lopp med Lena Frisks Drottnar och när man satte in stöten över upploppet kunde valacken avgöra säkert. Det var hästens första seger och den kom i den femte starten.

V5-loppen

V5-1

8 Egyptian Neo

Odds: 4,94

Plats: 2,29 – 3,13 – 3,82

Strukna: 1, 5

V5-värde: 117 kr (889 kvar)

Tempo: 12,5/500, 15,5/1000, sista 500 – 17,5

KOMMENTAR: Egyptian Neo direkt till spets och höll ett högt tempo en bit före de övriga – aldrig i närheten av förlust. Oskard tredje inv, fram som tvåa 600 kvar – närmade sig vinnaren utan att kunna utmana. Esplendido Pellini femte inv efter långsam öppning – fram i sista sväng och gick okej in i mål. Lovely Home andra ytter, höll bara farten. American Girl dödens, orkade inte fullfölja. Julian Sand med som tvåa hela vägen, nära ledaren 600 kvar – galopp i det läget – fart men har lite svårt med aktionen.

V5-2

15 Les Vacances

Odds: 3,78

Plats: 1,68 – 6,34 – 2,13

Struken: 5

V5-värde: 269 kr (387 kvar)

Tempo: 21/500, 22/1000, 20,5/2000, sista 500 - 17

KOMMENTAR: Les Vacances fjärde inv, ut ett spår varvet från mål – ut i tredje spår med rygg på baksidan – spurtade sedan vasst och avgjorde säkert. Show Time andra ytter, satt kvar när det kördes – sent loss och sköt till riktigt bra den sista biten. Superpeggen långt bak, fram i spåren 1200 kvar – höll farten fint och inte långt efter. Classic Gentleman l¨ngt bak, med i spåren under slutvarvet och höll okej. Husky Sign spets och fick bestämma – drog upp farten 700 kvar – utan svar den sista biten.

V5-3

11 Kulani

Odds: 5,51

Plats: 1,96 – 1,57 – 4,17

V5-värde: 770 kr (135 kvar)

Tempo: 12,5/500, 15,5/1000, sista 500 - 14

KOMMENTAR: Kulani perfekt fram till tredje utv – på i sista svängen och kunde sedan avgöra knappt men säkert. Triomphe D'Inverne fram direkt utv ledaren och såg till att hålla farten uppe – grepp i sista sväng – gav sig motvilligt – bra! Cosa Nostra kort galopp i första sväng, sedan tredje inv – loss sent och sköt till okej den sista biten. Zidane Hornline rygg ledaren – höll farten godkänt den sista biten. Galopp i första sväng för The Last Crown. Boy Hornline spets och svarade länge – gav upp totalt och långt efter mål.

V5-4

6 Åhlunda Muscleman

Odds: 3,43

Plats: 1,66 – 2,68 – 1,57

Strukna: 9, 10

V5-värde: 1 219 kr (85 kvar)

Tempo: 17,5/500, 16/1000, sista 500 – 18,5

KOMMENTAR: Åhlunda Muscleman bra men men fick backas till fjärde utv i första sväng – snabbt fram 700 kvar till utv ledaren – avgjorde en bit in på upploppet. My Little Friend tredje inv, ut ett spår men ännu fast i sista sväng – loss 250 kvar och spurtade förbättrat. Totti O K spets under press – höll emot en bit in på upploppet – höll godkänt. Aaron Coyote andra ytter, galopp 1100 kvar – sedan bra tillbaka i skymundan. Jasmine Tooma fram och utmande ledaren stenhårt – hade gjort sitt redan på baksidan – föll på eget grepp.

V5-5

9 Knaborgs Gnista

Odds: 2,49

Plats: 1,78 – 6,98 – 3,16

Struken: 14

V5-värde: 1 328 kr (78 kvar)

Tempo: 22n/500, 20/1000, sista 500 – 18,5

KOMMENTAR: Knaborgs Gnista tredje utv, snabbt fram 1600 kvar och tog över 1300 kvar – drog sedan undan och vann i utklassningsstil. Susie Wattt tredje inv, loss 300 kvar och spurtade mycket förbättrat. Tap On My Star sjätte inv, fint fram i sista sväng – fullföljde rejält. Conrads Elin fjärde inv, loss sent och spurtade strålande! Unique Olivia fram i spåren varvet – orkade inte fullfölja.

V5-omsättning: 160 742 kr. Att utdela: 104 481 kr. Antal system: 2 532 st. Rätt rad: 8 – 15 – 11 – 6 - .9 Utdelning 5 rätt: 1 328 kr.

Tummen upp – Suzanne Landins Åhlunda Muscleman har kommit allt mer och efter en vass rökare på bortre långsidan kunde sedan Sven-Erik Landin måtta in honom med säker marginal.

Tummen ned – de tekniska problemen från ATG under kvällen var irrriterande och visst har det väl varit lite väl mycket av det den senaste tiden. Detta av ett bolag som hela tiden talar om att vara det ledande spelföretaget...

Nästa gång: Triomphe D'Inverne fick ett tungt lopp där han såg till att hålla farten uppe. Nu fick han ge sig till slut trots att han höll strålande och snart måste väl segern komma...