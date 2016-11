Tipset inför V75 på Gävletravet/söndag 27 nov

Tävlingsdag: Gävle söndag 27 november

Den här veckan bjuds det en extra V75-omgång på söndagen och då handlar det inte om divisionslopp som är det brukliga även om V75-5 är ett försök i klass II.

Gävle Stora Pris körs för 75:e gången och nu i lite ny tappning. Det ser på förhand ut att bli ett spännande lopp då det är hästar från flera olika distanser som möts över lång distans och det är inte den direkta eliten i loppet som det brukar vara.

Det givna singelstrecket är norske Tekno Odin (V75-2) i kallblodsloppet och sedan väljer vi också att singelstrecka M T Kirsten (V75-4) i ett lopp som vid gardering kräver massor av streck.

V75-1

5 Officer C D visade sig från sin bästa sida vid segern senast. Han var då så bra som man väntat sig och det är en klassig travare som alltid gör bra ifrån sig. Som vi ser det är han utan tvekan en av de som ska kunna vinna ett sånt här lopp om han bara kommer skapligt till.

1 Ajlexes Cubano var vass senast och de gånger han tävlar på topp så är han alltid med i striden. Skulle han klara av att hålla ledningen mot flera startsnabba hästar så ökar hans möjligheter. Han är i alla fall ett givet streck på kupongen i det här sällskapet.

3 Sugarmakesmecrazy vann senast i ett klart enklare sällskap än detta. Det är en häst som man har ganska höga förhoppningar på och i sin tredje start tillbaka i tiden var han med i ett storlopp i Hamburg där han ledde länge och var fyra. Vinnare i det loppet var Cruzado De La Noche som det var alltså ett tufft sällskap.

Rank: 5-1-3-2-6-9-11-7-4-10-12-8

V75-2

12 Tekno Odin är utan något som helst snack världens för närvarande bästa kallblod. Han har radat upp segrar och har också varit oerhört imponerande vid sina segrar. Nu har han visserligen 40 meter att plocka in på täten men med den snabbhet han besitter gör att han kan ”blåsa till” sina konkurrenter över en långsida. På förhand ser det här ut som en straffspark och vi har svårt att se hur han ska förlora det här loppet. Han blir, med all rätt, det stora singelstrecket i söndagsomgången.

7 Sjö Odin är en stallkamrat till Tekno Odin. Det är en häst som kan vara den som är vassast om favoriten skulle svika av någon anledning.

Rank: 12-7-3-11-8-9-6-10-5-4-1-2

V75-3

3 Mr Perfection är en klart duglig travare som gör det bra varje gång. Läget är också det tilltalande och normalt sett borde valacken räcka en bit i det här trevliga men ganska öppna treåringslopp.

1 Going To Press hoppade senast men var bra vid segern i ett lite enklare sällskap gången innan. Med Kontio i vagnen är det ett hett segerbud från ett helt perfekt utgångsläge.11 Such A Knight är en häst som vi tror lite bättre än raden visar. Se upp med honom trots det trista läget!

2 Glenn Boko är också värd att bevaka och Björn Goop i vagnen är det samma som respekt.

Rank: 3-1-11-2-4-9-10-6-7-5-8-12

V75-4

2 M T Kirsten har två raka segrar och även om det är i enklare sällskap än detta så tror vi att segerraden kan få en fortsättning här. Senast hon hade andra spår i voltstart blev det galopp och det är det enda som egentligen oroar. Trots det väljer vi i alla fall att chansa med henne som ett singelstreck.

1 Escape Rope kommer med knallform. Hon har bästa läget och Örjan Kihlström i vagnen och för de som vill gardera borde det vara tungt vägande skäl.

Rank: 2-1-8-9-1-4-15-11-7-4-13-10-3-6-12-5

V75-5

3 Aileron har verkligen hittat stilen för Robert Bergh och segrarna har tagits på mycket fint sätt på slutet. I och med att läget är bra kan det bli så att han körs till ledningen i ett tidigt skede och sedan stannar kvar där.

10 Freddie Islet har vunnit fem av sina åtta starter i år och det är starka papper. Vi tror att han kan komma att runda många här.

5 Mach Number har gjort en del bra lopp och är också han ett tidigt segerbud denna gång.

8 Pikachu Face kom bort som favorit i V75 senast. Sköter han sig så finns han med på målfotot.

Rank: 3-10-5-8-7-9-1-6-11-12-4-2

V75-6

6 Part Nan Angelen är en tuffing som inte ska ha några problem med distansen. Han känns som det hetaste budet i ett öppet lopp.

9 Tellmeastory förlorade som favorit i V75 senast. Den långa distansen passar hästen alldeles utmärkt.

1 Tessio har klassen men trots vinsten senast så var det inte övertygande då aktionen inte stämde helt.

13 Bullyoung är en stallkamrat till vår tipsetta som också han duger bra med klaff under vägen.

Rank: 6-9-1-13-5-12-15-4-11-7-8-2-10-3-14

V75-7

2 Sapajou är en häst som gör sina allra bästa lopp i ledningen. Den här gången kan han nå den positionen och om det inte kostar för mycket så ska det vara ganska bra vinstchans.

6 Forecast är en häst med både form och kunnande att vara med och slåss om segern. Han verkar också ha förmågan att göra en del på egen hand om det skulle behövas. Han är absolut en som kan utmana om segern.

12 Västerbo Hard Cash är också det en häst med farten att kunna vara med och slåss om segern även om spåret gör att det kan krävas en del tur för att lyckas.

Rank: 2-6-12-3-1-10-5-7-8-11-9-14

Övriga lopp

Lopp 1: 6 Capitano Boko – 5 Make It Best – 4 Twin’s Vici Lime – 8 Quantum Gliding

Lopp 2: 11 Diego Di Quattro – 3 Staro Interstate – 5 Garcon Above – 8 Farmens Kaliber

Lopp 3: 13 Pointillist – 12 Cezanne Boko – 6 Winner Journey – 9 Blytung Am

Lopp 4: 2 Lome Annar – 13 Smefaksen – 7 Wilda Fille – 10 Leofaks

Lopp 12: 12 Al’s Sugarstar – 5 D’Capital – 11 Global Sacrifice – 6 Miss Caroline

V75-systemet

V75-1: 1 Ajlexes Cubano, 3 Sugarmakesmecrazy, 5 Officer C D (2 Serious Try, 6 Dionne Sisu)

V75-2: 12 Tekno Odin (7 Sjö Odin, 3 Storm Odd)

V75-3: 1 Going To Press, 2 Glenn Boko, 3 Mr Perfection, 11 Such A Knight (4 Quantum Estelle, 9 Tortuga)

V75-4: 2 M T Kirsten (1 Escape Rope, 8 Astoria Ås)V75-5: 3 Aileron, 5 Mach Number, 8 Pikachu Face, 10 Freddie Islet (7 Doctor Doxey Zenz, 9 Rorri Bris)

V75-6: 1 Tessio, 5 Limoncelli. 6 Part Nan Angelen, 9 Tellmeastory, 12 Raz Mackenzie, 13 Bullyoung, 15 Narold Vox (4 Importedfrmdetroit, 11 Askö Q)

V75-7: 2 Sapajou, 6 Forecast, 12 Västerbo Hard Cash (3 New Steel, 1 Overlord Broline)

Systemet är på 1008 rader och kostar 504 kronor

V5-systemet

V5-1: 1 Going To Press, 2 Glenn Boko, 3 Mr Perfection, 11 Such A Knight (4 Quantum Estelle, 9 Tortuga)

V5-2: 2 M T Kirsten (1 Escape Rope, 8 Astoria Ås)

V5-3: 3 Aileron, 5 Mach Number, 8 Pikachu Face, 10 Freddie Islet (7 Doctor Doxey Zenz, 9 Rorri Bris)

V5-4: 1 Tessio, 5 Limoncelli. 6 Part Nan Angelen, 9 Tellmeastory, 12 Raz Mackenzie, 13 Bullyoung, 15 Narold Vox (4 Importedfrmdetroit, 11 Askö Q)

V5-5: 2 Sapajou, 6 Forecast, 12 Västerbo Hard Cash (3 New Steel, 1 Overlord Broline) Systemet är på 336 rader

V4-systemet

V4-1: 4 Twin’s Vici Lime, 5 Make It Best, 6 Capitano Boko, 8 Quantum Gliding (9 This Is Alex, 2 Cast Bolt)

V4-2: 3 Staro Interstate, 5 Garcon Above, 8 Farmens Kaliber, 11 Diego Di Quattro (10 Mad Weather, 7 Yello Karsk)

V4-3: 6 Winner Journey, 9 Blytung Am, 12 Cezanne Boko, 15 Reggae Hall (3 Pallex Leejs, 2 Overseas)

4-4: 2 Lome Annar (13 Smefaksen, 7 Wilda Fille)

Systemet är på 60 rader och kostar 120 kronor