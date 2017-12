V5-tips inför Gävle, onsdag 27 december

V5-1

Honey Bunny är kapabel för klassen och strular det inte på vägen kan hon gå runt allt. Omaha Zenz är bättre än raden och värd att passa. Bear Beautiful är bara tre år, men på uppgång och kommer dessutom från ett formstall. Jeppas Orakel kan också slå till i ett ganska öppet lopp.

Ranking: 15-4-6-7-1-9-14-3-5-11-13-12-2-10

V5-2

G.G Miljonär hade många att runda förra starten. Nu står han ungefär lika till som när han vann näst senast och bör ha en vettig segerchans. Kut Melvin är snabb för klassen och segerstrider om han håller sig på benen. Alvgrim går jämnt och bra och har fart att vara långt framme och distansen är nog bara en fördel. Kos E.Trollet går över alla distanser och med klaff på loppet är han med långt framme.

Ranking: 4-5-8-13-7-15-10-11-2-6-1-14-12-9-3

V5-3

Global Rebel har inte startat på ett tag men är bra i grunden och kan runda allt om det stämmer på vägen. On The Line har ett betydligt bättre utgångsläge och blir troligen favorit. Daredevil N.L. står också bra till och är given om man plockar med några hästar på kupongen. Pirate Broline har också ett bra läge och streckas tidigt om man garderar upp loppet.

Ranking: 15-6-7-1-3-5-4-12-13-14-9-10-8-2-11

V5-4

Motoddy är startsnabb och tempostark och kan leda runt om. Närbyflickan imponerade när hon vann ett montélopp näst senast och har ett kalasläge här. Aston är mycket kapabel men nästan lika osäker. Elvis Tabac har ett bra läge och skulle säkert gynnas av att komma till ledningen.

Ranking: 6-1-13-3-5-2-7-8-10-12-15-14-4-9-11

V5-5

Code har tävlat bra på slutet och kan vara lösningen på ett öppet lopp. Toutre är kapabel för klassen och kan runda allt. Cocosnöten gör bra lopp varje gång och är säkert med långt framme även nu. Knaborgs Gnista har inget idealläge men annars form att vara långt framme.

Ranking: 3-10-12-15-6-4-2-11-9-1-5-14-8-7-13

Systemförslag

V5-1: 4,8,5 Res: 6,7

V5-2: 4 G.G.Miljonär Res: 5,8

V5-3: 6,7,15 Res: 1,3

V5-4: 1,6,13 Res: 3,5

V5-5: Alla femton hästarna Res: 3,10

Rader: 405 Kostnad: 405 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Flash Photo - 10 Wrench - 5 Young Queen. Outs: 6 Sjöskogs Baloo.

Lopp 2: 6 Bolshoi - 11 Jezzie Ymoz - 10 Vamose. Outs: 4 Pmir Graff.

Lopp 3: 8 Timotejs Farbror - 7 Aure Viking - 2 Holms Lavin. Outs: 9 Isilon Durin.

Lopp 4: 3 Vidar Palema - 4 M.T.Ken Lucky - 2 Shadow. Outs: 6 On Fire Face.

MATS PERSSON