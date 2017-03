Vårkänslor på Gävletravet

Solvallatränaren Peter G Norman hade en bra dag på jobbet och tog en dubbelseger. Han inledde tävlingsdagen genom att ta en säker seger med Zeus Karsk. Den femårige valacken tog därmed sin första seger för året. Hästen har fått många tuffa lopp utvändigt om ledaren den senaste tiden och inte riktigt orkat segerstrida. Den här gången valde Peter G Norman att ge Orlando Vici-sonen ett snällare upplägg, vilket resulterade i seger. Solvallaekipaget fick en vilsam resa i fjärde utvändigt samtidigt som tempot var högt uppskruvat i täten. Under slutrundan blev man fint framdragna i tredjespår och med 400 meter kvar gav Norman sin springare full marschorder. Zeus Karsk avslutade starkt och spurtade till säker seger.

– Vi fick ett fint lopp där bak och behövde inte göra någonting själv. Hästen avgjorde enkelt, även om han fick lite tunga ben till slut. Han har fått många tuffa lopp på Solvalla, men den här gången blev det perfekt, sa Peter G Norman.

I V4-3 fullbordade Norman sin dubbelseger, då han vann med femårige All Star. Hästen fick aldrig helt fritt i årsdebuten på Solvalla och gick i mål med sparade krafter. Den nyttiga genomköraren flyttade fram formen rejält hos All Star. Den här gången gav Peter G Norman valacken chansen fullt ut och Triton Sund-sonen svarade med en säker dödensseger efter en stark insats. Över upploppet kopplade man greppet om ledande Only Mad Money som hade fått öppna hårt. När sedan värsta motståndaren Code galopperade över upploppet blev segern enkel för All Star.

– Jag blev lite förvånad att han kunde vinna med det här loppet, det trodde jag inte när jag anmälde. Han var lite småseg och bekväm hela loppet, men när jag begärde max över upploppet stack han bara undan, sa Peter G Norman.

Ante Lisell skrällde rejält i V4-2 tillsammans med den sjuårige valacken Super Zantos. Ekipaget hittade lite turligt ut från sjätte invändigt med 1450 meter kvar till mål. Mythical Lindy-sonen svarade rejält när Lisell ryckte ner det norska huvudlaget i slutsvängen och tog sig snabbt upp utvändigt om favoriten Lotus Gil. Över upploppet gick Super Zantos undan till komfortabel seger.

– Det här var riktigt härligt! Hästen kändes rent ut sagt förbannat bra. Han gick grymt bra till slut, sa Ante Lisell.

Jan Ove Olsen rundade av V4-spelet genom att sätta dit Åsa Englund Wassberg-tränade Farmens Kaliber. Den femårige valacken startade från ett svårt utgångsläge, men gynnandes av ett hårt tempo framme i täten. Ekipaget satt långt bak i fältet, sjunde utvändigt med varvet kvar.Under slutrundan tog ekipaget rygg på Jorma Kontio och Bohemian rhapsodyde och blev fint framdragna i tredjespår. Sista 500 fick Igor November-sonen trava utvändigt om ledaren, men Farmens Kaliber visade bäst styrka och kopplade greppet om ledaren på upploppet.

- Vi hade ett svårt utgångsläge, men fick loppet kört i handen på oss. Hästen kändes jättefin under loppet och jag tror att han kommer vara med på V75 under sommaren, sa Jan Ove Olsen.

I dagens sista lopp blev det hemmaseger för Gävlelärlingen Johan Brandel. Johan var ute i angeläget ärende och körde ett offensivt lopp med Kerstin W Milton-tränade Texas Elite. Ekipaget övertog ledningen med 1500 meter kvar och kontrollerade sedan loppet från front.

– Jag ville framåt med den här i dag. Hästen är inte så speedig, så jag ville ha lite tempo. Det var lugnt hela vägen, sa Johan Brandel.

Tummen upp

All Star imponerade vid sin dödensseger. SuperZantos svarade grymt på det nya huvudlaget och stod för en stark långspurt.

Tummen ned

Code och Pecorino var hårt betrodda men tog tillgalopp.

Nästa gång

Lotus Gil höll bra efter en träningsperiod och ärsäkert förbättrad med lopp i kroppen. Unexpected avslutade fint i skymundan iny regi.

Spelfakta V4

V4-omsättning: 2 313 902 kr.

Att utdela: 1 735 427 kr.

Antal system: 32 253 st.

Utdelning, 4 rätt: 84 159 kr.

V4-1

9 Zeus Karsk

Odds: 11,33

Plats: 2,36 – 1,67 – 3,30

Struken: 7

V4-värde: 250 kr (6 921 kvar)

Tempo: 09,3/500, 11,9/1000, sista 500 – 15,6

Kommentar: Zeus Karsk, lugn inledning, fjärde utvändigt. Med som andra häst i tredjespår 1000 kvar, fint framdragen. Attackerade i tredjespår 400 kvar, avslutade starkt till säker seger. Dreamlady Glatigne med i spetsstriden, blev tredje utvändigt. Satt kvar vid attackerna bakifrån varvet kvar. Vida spår över upploppet, avslutade fullt godkänt. Unexpected, tredje invändigt, ut i andraspår på sista bortre långsidan. Vida spår över upploppet, avslutade fint i skymundan. Sir Henry P. Hill, kunde inte försvara innerspåret.Ut utvändigt ledaren i första kurvan, avlöst varvet kvar. Satt kvar, fick ejfritt över upploppet, såg inte ut att ha så mycket sparat.

V4-2

9 Super Zantos

Odds: 47,03

Plats: 7,25 – 1,54 – 3,09

Struken: 11

V4-värde: 5 981 kr (290 kvar)

Tempo: 16,7/500, 14,5/1000, 15,2/2000, sista 500 – 15,3.

Kommentar: Super Zantos, sjätte invändigt, hittade ut i andraspår 1450 kvar, femte utvändigt, på i spåren i slutsvängen, svarade bra på det norska huvudlaget och tog sig snabb upp utvändigt ledaren, gick undan till enkel seger över upploppet, bra. Lotus Gil, öppnade fint, övertog ledningen med två varv till mål. Kunde inte stå emot Super Zantos till slut, men höll bra. Går framåt med lopp i kroppen, passas nästa gång. Gorgeous Lime, rygg ledaren, blev tredje invändigt 2000 kvar, ut utvändigt ledaren 1750 kvar, avlöst 1100 kvar. På i tredje spår i sista sväng, höll farten godkänt.

V4-3

2 All Star

Odds: 4,06

Plats: 2,08 – 4,09 – 4,87

Struken: 8

V4-värde: 10 479 kr (165 kvar)

Tempo: 12,4/500, 14,7/1000, sista 500 – 15,1

Kommentar: All Star, kunde inte vara med i spetsstriden. Blev först i andraspår i första sväng. Kvar där hela vägen, kopplade grepp omledaren över upploppet. Höll undan till säker seger, stark prestation. Jeppas Orakel, med i spetsstriden, rygg ledaren in i första sväng. Lucka på upploppet, avslutade fint utan att kunna hota vinnaren. Only Mad Money, fick öppna tufft för ledningen. Tufft tempo, slagen på upploppet men höll bra. Code, fjärde utvändigt, tredje utvändigt 1300 kvar. Kort bit i tredje spår på sista bortre,ner i andra utvändigt 550 kvar, ut i tredje spår in mot upploppet, galopperade kort därpå.

V4-4

15 FarmensKaliber

Odds: 11,98

Plats: 3,40 – 2,74 – 2,73

Struken: 11

V4-värde: 84 159 kr

Tempo: 11,6/500, 13,7/1000, sista 500 – 14,9

Kommentar: Farmens Kaliber, sjunde utvändigt, med som andra häst i tredjespår varvet kvar. Utvändigt ledaren 500 kvar, kopplade grepp om ledaren över upploppet, höll undan till säker seger. Stark prestation. Sanford L.B. fjärde utvändigt, med som tredje häst i tredje spår 900 kvar, höll farten fint som tvåa. Positiv på barfotabalans. Special Edition, femte utvändigt, med som fjärde häst i tredjespår 900 kvar. Höll farten fullt godkänt över upploppet utan segerchans.

Bohemian rhapsodyde, sjätte utvändigt. Först i tredjespår varvet kvar, övertog ledningen 500 kvar, tröttnade över upploppet efter tufft lopp.