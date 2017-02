Tomterna ligger längs förlängningen av den nämnda vägen. De är enligt kommunens hemsida på 800-900 kvadratmeter. Tomterna går på 156 000-176 000 kronor beroende på storlek.

Utöver detta tillkommer kostnad för anslutning till VA och el, eventuell tele/bredband, med mera.

Under våren påbörjas anläggning av avlopp och vägar i området, ett arbete som beräknas ta 20 veckor. Försäljningen sker via tomtkön och tillträde till tomterna blir under sensommaren.