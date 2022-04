Arbetare, förena er!

LO-förbundens medlemmar är de som har hållit Sverige igång under en kris. Inte minst har vi sett det under pandemin. Vi har gått till jobbet som vanligt. Vi har fått produktionen att fortsätta, vi har fått vården att fungera under tuffa omständigheter och vi har sett till att vardagen fungerat i samhället med en öppen handel. Det ger en trygghet i vardagen i en orolig omvärld.

LO vill att Sverige ska ha ett starkt totalförsvar som kan försvara både land och demokrati. Vi ser säkerhetshot som terrorism, klimatförändringar, IT-attacker och nu senast pandemi. Vi behöver ständigt utveckla vår försvarsförmåga mot alla sorters angrepp. Sådana hot kan bara mötas gemensamt. Vi kan aldrig möta dem var och en för sig själv.

Sverige har råd med ett starkt försvar och en stark välfärd. Ställ inte det ena mot det andra. Sverige behöver mer trygghet, mer enighet och minskade klyftor. Motsatsen gynnar bara de som vill försvaga oss. Låt oss istället bygga ett starkt samhälle som ger trygghet för vanligt folk i en orolig omvärld och i vardagen.

Mats Eriksson, ordförande, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg