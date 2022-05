Så förbereder sig Annika Norlin för Gävletrippeln: "Jag behöver ladda av"

2017 gjorde Christer Lindarw en trippel uppsättning av sin avskedsturné "This is it" i Gävle Konserthus men då enbart med en show fredag och två på lördagen. Det finns förstås också de som kommit tillbaka med shower med längre mellanrum likt Pernilla Wahlgren. Men Annika Norlin gör hela tre slutsålda konserter på tre dagar mellan torsdag och lördag. Förmodligen är det första gången det händer i konserthusets 24-åriga historia. Uppemot 2 400 personer kommer att se Annika Norlin som uppenbarligen är en älsklingsartist för många Gävlebor. Dock så har hon även fått indikationer på att det kommer folk från Östersund, Stockholm och så vidare, så en del kan ju ha att göra med det gynnsamma mittemellan-läget också.