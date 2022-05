Att jobba fram till 65 år kan vara svårt för vissa på arbetsmarknaden

När pension förs på tal, i meningen den summa som erhålls per månad, ger ekonomer rådet att man ska jobba så länge som möjligt. Rent siffermässigt framgår också det, eftersom systemet bygger på att ju senare i sin ålder som en person går i pension desto mer betalas in till dennes pension. Därmed blir pensionsersättningen per månad som erhålls större.

För cirka tio år sedan sa dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt att man borde jobba till 75 års ålder. Han var däremot vagare gällande sådant som om man kan det och får det för sin arbetsgivare.

För det finns brister med rådet att jobba så länge som möjligt. Det förutsätter arbetsplatser och arbetsgivare som är positiva till att de anställda jobbar kvar länge. Det är inte alltid de är det. Pensionsåldern är 65 år. Nu går det, sedan 2001, att få jobba till den månad man fyller 67 år. Förslag finns om att höja det, till 68 år och längre fram 69 år.