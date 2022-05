Uppsökte bankkontor för att få hjälp – uppmanades gå in på nätet

Vi tog en nummerlapp och frågade hur vi skulle gå tillväga för att göra dessa ändringar. Bankmannen såg frågande ut och visste ingenting. Han sa att vi skulle gå in på nätet och ta ut en blankett. Efter alla om och men fick vi hjälp att få fram denna blankett och fyllde i den. Vi kollade med bankmannen om dessa uppgifter var rätt ifyllda och om det var några andra dokument som vi skulle ha med. Sedan fick vi gå hem och posta detta i ett frankerat kuvert som skulle skickas till Swedbank i Stockholm. Vi får hoppas att det kommer att fungera smärtfritt och inte ta för lång tid för Swedbank att hantera detta. Räkningar till vår ideella förening fortsätter ju att komma trots förändringarna.

Varför ska det vara så besvärligt nu för tiden? Man uppsöker ju ett bankkontor för att man behöver ha hjälp och för att få veta att man fyller i och skickar in rätt underlag.

Bankmänniskorna som står där på Swedbank verkar ju inte veta någonting. Hur ska då en medelsvensson veta? Att ringa till Swedbank är inte att tala om, man kommer ju inte fram. Det är ju bedrövlig!

Sedan det här med Swedbank som privatperson. När man loggar in ska man besvara på en massa frågor. Man har tre gånger på sig att besvara dessa frågor annars kan man inte logga in. Det handlar tydligen om penningtvätt. Swedbank ser ju varje månad hur mycket pengar jag som privatperson får in i inkomst, och hur mycket jag sparar varje månad. De ser ju allt. Ändå ska man svara på dessa frågor som de egentligen redan vet.

Sedan har man läst om att Swedbank själv och andra banker sysslat med penningtvätt. Sedan går man på oss småsparare och misstänker penningtvätt med de små inkomster vi har.

Vad är det för värld vi lever i idag? Inte känns det tryggt i alla fall.

En vanlig medelsvensson

SVAR DIREKT:

Tack för dina synpunkter, vi sätter värde på att höra våra kunders åsikter, det hjälper oss att bli bättre. Ett föreningsärende är komplext även om föreningen är liten. Både stadgar, protokoll och eventuella fullmakter ska tas in och kontrolleras så att de stämmer överens och är formellt rätt. Vi måste också säkerställa att registrering hos Skatteverket är klart. Vår ambition är såklart att kunna serva våra kunder inom rimlig tid. Samtidigt är det viktigt att det blir rätt, därför har vi en central process för alla föreningsansökningar. Vad gäller de frågor vi ställer så säger lagen om penningtvätt att banker och andra finansiella bolag måste säkerställa att vi har god kunskap om kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.

Camilla Berglund, chef Gävleborg/Dalarna