Fick Mästarbrev för sin forskargärning kring Strömsbros historia

På initiativ från Mårten Johansson bjöd Strömsbro Fastighetsägareförening och kyrkan i Strömsbro in till en presentation av Kjell Hertzmans långvariga ideella arbete med att i skilda arkiv få tag i ursprungliga dokument rörande intressanta ämnesområden för lokalsamhället Strömsbros utveckling. Så har till exempel industrialiseringen genom att utnyttja Testeboåns strömmande vatten berörts av honom i två omfattande uppsatser kring etableringen av sågar och kvarnar. Men även boken om kraftkvinnan och gästgivaren Helena Ström, som byggde upp och drev Strömsbro värdshus, ger ett värdefullt tidsdokument över Gävle under första hälften av 1700-talet. Ett urval av de skrifter och uppsatser och artiklar som Kjell har sammanställt sina forskningsinsatser i presenterades av Rune Westergren och Per Rask.