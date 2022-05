Sverige överlägset hårdast coviddrabbat i Norden

Under de två första åren av coronapandemin hade Sverige flest bekräftade fall av covid-19 av de nordiska länderna. I slutet av det tredje kvartalet 2021 hade Sverige cirka 11 000 bekräftade fall av covid-19 per 100 000 invånare, följt av Danmark med 6 ooo. I Finland var motsvarande antal 2 500, vilket är lägst i Norden, visar en ny rapport framtagen av statistikmyndigheterna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Sverige ligger i topp även när det gäller antalet döda i covid-19. I slutet av tredje kvartalet 2021 hade 140 personer per 100 000 invånare i Sverige dött med covid-19. Närmast efter ligger Danmark med 45 döda per 100 000. Island hade det lägsta antalet med 9 döda per 100 000 invånare.