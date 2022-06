Folkesson glödhet – SIF-stjärnan sänkte GIF i derbyt

Publiken strömmade till Jernvallen när lördagens första derby mellan Sandvikens IF och Gefle IF skulle avgöras. Det var Sandviken som styrde det mesta av spelet under den första halvleken. Men det skulle dröja till efter halvtidsvilan innan Sandvikens stora målskytt Klara Folkesson klev fram med dubbla kassar. Hennes nionde och tionde mål för säsongen.