Europe klara för Furuvik

Det blir totalt två Sverigespelningar för Upplands-Väsby-rockarna efter en Europaturné med Whitesnake där Furuviksparken är först ut 3 september tätt följd av systerparken Gröna Lund 22 september. Senast Europe spelade i Furuviksparken var 2017 då gruppen fick tre av fem i betyg av tidningen. Det var också det året Europe släppte sitt senaste och elfte studioalbum "Walk The Earth" vilket de har turnerat på sedan dess under rubriken Tour The Earth.