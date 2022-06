MP tappar mest bland unga

Fakta

Undersökningen i maj 2022 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 228 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns.



Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät.



Av urvalet har 34,0 procent ej anträffats, 2,4 procent har varit förhindrade att medverka och 17,2 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 53,7 procent. Det totala antalet svarande är 4 274, vilket motsvarar 46,3 procent.



Data samlades in under perioden 28 april till 25 maj.



Källa: SCB