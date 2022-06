Treåringen i Ljusne inte hittad – så fortsätter sökandet: ”Prioriterat ärende”

Larmet kom in som en misstänkt drunkning, men det finns i nuläget ingenting som tyder på att barnet ska ha gått i vattnet.

– Vi kunde frigöra mycket resurser och styra över hit väldigt snabbt i och med School's Out som pågår just nu, sade Pär Palm, larmbefäl vid räddningstjänsten i anslutning till försvinnandet.

Larmet kom in vid kvart över fem på onsdagseftermiddagen.

– Personen kan ju vara precis var som helst.

Vid sjutiden på onsdagskvällen är barnet fortfarande inte återfunnen. Det finns inga spår efter pojken, och sökandet fortsätter febrilt.

– Vi inledde med att söka i anslutning till, och i bostaden, och har sedan dess utökat sökandet, säger Tobias Ahlén Svalbro, presstalesperson vid region Mitt.

Polisen har även inlett en så kallad särskild händelse.

– Det innebär att vi på ett enklare sätt kan ta resurser i anspråk, säger Tobias Ahlén Svalbro.

Eftersom det rör sig om ett mindre barn som försvunnit är tiden knapp. Polisen väljer därför att gå ut med ett signalement på pojken – som vid tiden för försvinnandet ska ha burit blöja och en blå t-shirt.

– Vi väljer att gå ut brett eftersom barnet är så pass ungt. Det är viktigt att vi hittar honom så fort som möjligt nu, säger Tobias Ahlén Svalbro.

Vid halv nio-tiden har polisen begärt förstärkning av en helikopter som kan bistå från luften i sökandet.

Man planerar även att utöka sökområdet ytterligare.

– Sedan vet jag inte exakt var just nu, men vi kommer att fortsätta under kvällen. Vi gör ju nya bedömningar hela tiden kring hur och var vi ska söka, baserat på till exempel tips som kommer in och liknande.

Vädret är inte det bästa. Dimman är påtaglig och det är fuktigt i luften. Exakt hur sökandet kommer se ut under natten beror på.

– Vi hade en helikopter på väg, men den fick vända på grund av vädret. Den kommer att ansluta, men när vet inte jag, säger Johan Thalberg, presstalesperson vid polisen.