Bra att man får vara anonym

Har läst insändarna om just insändare under en tid nu. Jag är pensionär och bor på en mindre ort där alla känner alla och har gott om tid. Jag följer med i samhällsdebatten och i världspolitiken, det har jag alltid gjort. Efter pensioneringen och efter teknikrevolutionen inom internet där det blivit väldigt lätt att informera, kommentera och uttrycka sin synpunkt bara genom några knapptryck på mobilen, har det underlättat att skriva en insändare.

I mitt fall kan jag inte skriva under med mitt namn, då skulle folk undra vad jag håller på med, och tisslandet bakom min rygg gillar jag inte. Det går mycket bättre i en större ort eller i en stad där man är anonym. Jag har vid några få tillfällen skrivit under med mitt namn. Fördelarna med insändare är just att man kan vara anonym, enligt mitt sätt att se det.

Det verkar som vissa till varje pris måste veta vem man är, då undrar man varför, då kommer innehållet i texten i andra hand. Skulle tidningarna släppa på anonymitetsprincipen får de inte många insändare.

Alexander L.